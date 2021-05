Raytheon réduira ses espaces de bureau de 25% en adoptant le travail hybride

Raytheon Technologies adopte le modèle de travail hybride comme un moyen de réduire son empreinte et de favoriser une main-d’œuvre plus inclusive, a déclaré mardi le PDG Greg Hayes à CNBC.

Après plus d’un an de travail à domicile, une expérience stimulée par la pandémie de Covid-19, l’entreprise prévoit de couper un quart de ses espaces de bureau et d’accueillir les employés au bureau uniquement lorsque cela est nécessaire.

«Ce que cette pandémie nous a montré en tous honnêtement, c’est que, vous savez, vous pouvez être productif dans des environnements de travail variés», a-t-il déclaré dans une interview avec Jim Cramer sur «Mad Money».

Raytheon, qui a déclaré avoir 181 000 employés dans le monde en décembre, a déclaré qu’environ 100 000 personnes avaient travaillé à distance pendant la pandémie. Raytheon envisage de réduire ses 32 millions de pieds carrés d’espace de 25% à 8 millions de pieds carrés.

Cela ne signifiera pas la fin des activités de travail en personne chez Raytheon, un géant de l’aérospatiale et de la défense basé à Waltham, Massachusetts. Hayes voit le recrutement de travailleurs comme une opportunité de maintenir la culture d’entreprise, mais il a noté un avantage à supprimer les déplacements quotidiens sur le campus.

«Je pense toujours que vous devez être au bureau de temps en temps», dit-il. «Il faut bâtir un capital social, bâtir cet esprit de corps d’équipe, mais il n’est pas nécessaire d’avoir une heure de trajet chaque jour pour être productif.

Raytheon se concentre également sur l’atteinte des objectifs de diversité, et Hayes pense qu’un modèle de travail de n’importe où sera essentiel pour assurer l’équilibre entre le travail et la vie de famille exigé par de nombreuses femmes.

Pendant la pandémie, le taux de participation des femmes à la population active est tombé à des niveaux jamais vus depuis des décennies.

« Nous allons donner aux gens de la flexibilité et cela va également aider beaucoup en termes de rétention », a déclaré Haye. «En réfléchissant aux objectifs que nous avons en matière de diversité et en essayant de garder les jeunes femmes sur le marché du travail, ce type de flexibilité est absolument essentiel.

L’action Raytheon a baissé de 1,37% mardi à une clôture de 85,38 $. Le stock a grimpé de 19% cette année.