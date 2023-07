Raytheon engage des retraités pour construire des missiles Stinger

Les employés actuels de l’armurier ne savent pas fabriquer les lanceurs de l’époque de la guerre froide

Raytheon a perdu les connaissances nécessaires pour construire des missiles anti-aériens Stinger et recrute des employés à la retraite pour redémarrer la production, a déclaré le président de la société dans une récente interview. Avec une production arrêtée depuis 2003, Raytheon a du mal à répondre aux demandes de l’Ukraine.

« Stinger n’est plus en production depuis 20 ans, et tout d’un coup dans les 48 premières heures [of the conflict in Ukraine]c’est la vedette du spectacle et tout le monde en veut plus », Wes Kremer, le président de la division des missiles de Raytheon, a déclaré à Defense One dans une interview publiée mercredi.

Raytheon a commencé à construire des lanceurs de missiles FIM-92 Stinger à tir à l’épaule en 1978, sur la base d’une conception de General Dynamics. La production a pris fin en 2003, les derniers Stingers étant livrés au Pentagone l’année suivante.

Les missiles Stinger ont été parmi les premières armes américaines envoyées en Ukraine après le lancement de l’opération militaire russe en février dernier. Plus de 1 700 Stingers ont été retirés des stocks américains et envoyés à Kiev depuis lors, représentant plus de 13 ans de production, a déclaré le PDG de Raytheon, Greg Hayes, en décembre.

Le Pentagone a attribué un contrat de 624 millions de dollars à Raytheon l’été dernier, commandant 1 700 Stingers pour livraison d’ici 2026. Cependant, Kremer a déclaré à Defense One qu’il faudra 30 mois avant que les premiers missiles ne commencent à sortir de la chaîne de production, car les employés actuels de l’entreprise ne le font pas. je ne sais pas comment les faire.

« Nous ramenions des employés à la retraite qui avaient plus de 70 ans… pour apprendre à nos nouveaux employés comment construire un Stinger », il a dit. « Nous sortons les équipements de test des entrepôts et en soufflons les toiles d’araignées. »

Hayes a averti l’année dernière que de nombreux composants électroniques utilisés dans le Stinger sont désormais obsolètes. Kremer a déclaré que la société est « reconcevoir les cartes de circuit [and] la refonte de certains composants » pour contourner ce problème, en ajoutant que ce processus « Cela prend juste beaucoup de temps. »