ST. PETERSBURG, Floride: Le champion de l’AL Tampa Bay Rays a offert des contrats mercredi 2021 à ses sept joueurs éligibles à l’arbitrage, y compris le lanceur partant Tyler Glasnow.

Les autres étaient les gauchers Ryan Yarbrough et Jos Alvarado, le droitier Yonny Chirinos, le joueur de premier but Ji-Man Choi, le joueur de champ intérieur Joey Wendle et le voltigeur Manuel Margot.

Le droitier Edgar Garca, qui n’était pas encore éligible à l’arbitrage, n’a pas été proposé et sera un joueur autonome.

Glasnow a obtenu une fiche de 5-1 en 11 départs en saison régulière en 2020. Le droitier de 6 pieds 8 pouces avait une fiche de 2-3 en séries éliminatoires, dont quelques défaites en deux matches de la Série mondiale contre les Dodgers de Los Angeles.

