Rays s’apprête à annoncer un accord pour un nouveau stade au centre-ville de Saint-Pétersbourg

ST. PETERSBOURG — Les Rays devraient faire une annonce majeure mardi concernant la conclusion d’un accord pour la construction d’un nouveau stade au centre-ville de Saint-Pétersbourg.

Le stade serait construit à proximité du site actuel de Tropicana Field dans le cadre du réaménagement du quartier historique de l’usine à gaz de 86 acres et serait ouvert pour la saison 2028.

D’après les informations préliminaires partagées en janvier, le stade devrait être doté d’un toit en dôme fixe et d’un terrain en gazon artificiel, pouvant accueillir environ 30 000 personnes et coûtant plus de 1,2 milliard de dollars, avec les contributions de l’équipe, de Saint-Pétersbourg et du comté de Pinellas.

L’annonce est faite conjointement par l’équipe, la ville et le comté à partir de 10h30 au Tropicana Field (Bally Sports Sun fournira une couverture en direct), et elle devrait également inclure des représentants de la société mondiale Hines Co., qui est partenaire. avec les Rays sur le plus grand projet de réaménagement.

Le propriétaire principal des Rays, Stuart Sternberg, a déclaré au Tampa Bay Times le 8 septembre que les pourparlers avec la ville et le comté « avançaient à un très bon rythme » et qu’il était « très optimiste » quant à la conclusion d’un accord d’ici la fin de l’année.

Il a également déclaré que l’équipe s’attendait à « payer la moitié ou plus » du projet de stade et que les Rays discutaient avec des investisseurs pour contribuer au coût de 600 millions de dollars ou plus en échange d’actions de l’équipe.

L’accord fournira un nouveau domicile à l’équipe après l’achèvement en 2027 d’un bail de 30 ans au Tropicana Field et devrait entraîner une augmentation des revenus via une fréquentation plus élevée et davantage d’accords de parrainage qui, selon les responsables de l’équipe, leur permettront d’améliorer les installations et d’augmenter leur nombre. paie des joueurs.

Il conclura une recherche qui a duré 16 ans et comprenait des sites et des projets proposés des deux côtés de Tampa Bay. Bien que la faible fréquentation du Tropicana Field ait conduit les propriétaires de l’équipe à obtenir l’autorisation de Saint-Pétersbourg en 2016 pour explorer la construction d’un nouveau stade à Tampa et à poursuivre les négociations, ils n’ont jamais été sur le point d’élaborer un montage financier.

Il y avait également un projet pour l’équipe de diviser les matchs à domicile entre de nouveaux stades en plein air à Montréal et à Tampa, mais les responsables de la Ligue majeure de baseball l’ont abandonné.

L’accord devrait mettre fin aux spéculations sur le déménagement de l’équipe à Nashville, Las Vegas ou dans d’autres villes similaires.

Alors que la nouvelle des plans des Rays se répandait lundi, les responsables de St. Petersburg/Pinellas sont restés silencieux tandis que certains responsables de Tampa ont déclaré que l’équipe avait commis une erreur.

Le commissaire du comté de Hillsborough, Ken Hagan, a déclaré que les Rays avaient reçu une offre « viable » et qu’en passant, ils étaient « prêts à renoncer à des revenus supplémentaires significatifs à Tampa pour plus d’argent initial (de Pinellas). »

La maire de Tampa, Jane Castor, semblait d’accord avec la décision.

« Nous avons dit dès le premier jour que l’objectif ultime était de garder les Rays de Tampa Bay à Tampa Bay, et notre communauté peut célébrer ce résultat », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Un stade à Tampa serait idéal, mais l’équipe a compris qu’elle devait fournir plus de ressources dès le départ pour y parvenir que si elle était construite à St. Pete. »

En plus de l’annonce et de la disponibilité médiatique qui a suivi, les Rays ont invité les membres de longue date à « un événement spécial » en même temps au Tropicana Field.

Les rédacteurs du Times, CT Bowen et Olivia George, ont contribué à ce rapport.

