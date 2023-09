Rays-Orioles prêts à se battre pour la suprématie de la Ligue américaine (Est) : qui a l’avantage ?

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

La Ligue américaine Est se déroule comme nous l’espérions tous en mars : alors que les Yankees et les Red Sox concluent une série de quatre matchs jeudi (FOX, 19 h 15 HE) dans une bataille pour éviter la cave, les Rays et Les Orioles entament une série massive de quatre matchs qui pourraient déterminer la couronne.

OK, si cela semble inhabituel, c’est parce que c’est le cas : les Red Sox et les Yankees ont jamais a terminé aux deux dernières places de l’AL Est. (Cependant, ils ont occupé les deux dernières places de la Ligue américaine à 10 équipes en 1966.) De plus, les Rays et les Orioles n’ont jamais terminé parmi les deux premières places de l’AL Est depuis la création des Rays en 1998. Ainsi , ouais, ça a été une année intéressante.

Voici ce que vous devez savoir avant le premier pitch de jeudi à Camden Yards (FOX, 19 h 15 HE).

LES ENJEUX

Baltimore (91-54) a conservé son avance dans la division depuis qu’il a pris la première place devant Tampa Bay (90-57) à la mi-juillet, même si les Rays n’ont jamais reculé de plus de quatre matchs à aucun moment. Maintenant, ils ne sont qu’à deux matchs des Orioles, offrant ainsi leur meilleure opportunité restante de récupérer la première place dans la division la plus difficile du baseball. Les Rays pourraient encore perdre cette série et remporter la division, mais ils seraient obligés de surveiller beaucoup plus le tableau de bord que s’ils prenaient la tête de la division ce week-end et reprenaient le contrôle de leur propre destin.

Même si le titre de division ne sera peut-être pas décidé ce week-end – il restera encore deux semaines, bien sûr – ces matchs signifient plus que ce que dit le classement lundi. N’oubliez pas que les matchs 163 ont été éliminés avec les séries éliminatoires élargies, ce qui signifie que le record en face-à-face sert de bris d’égalité. Le nouveau calendrier équilibré a réduit le nombre de matchs contre des adversaires de division de 19 à 13. Baltimore mène actuellement la série de la saison 6-3, ce qui signifie que Tampa Bay devrait balayer ce week-end pour assurer un bris d’égalité en sa faveur. Sinon, si les deux équipes finissent toutes les deux avec, disons, 99 victoires, les Orioles seront champions de l’AL East et obtiendront un laissez-passer au premier tour tandis que les Rays seront obligés d’organiser une série de wild-card au meilleur des trois contre les Astros. , Rangers, Blue Jays ou Mariners.

Cette série, bien sûr, ne consiste pas seulement à savoir qui brandira la bannière de l’AL East – il s’agit également de savoir qui revendiquera la tête de série n ° 1 et l’avantage sur le terrain tout au long des séries éliminatoires de la Ligue américaine, voire tout le mois d’octobre (en attendant les résultats). du côté NL du support). Cela pourrait s’avérer particulièrement vital pour Tampa Bay, dont la fiche de 50-25 au Tropicana Field est le meilleur bilan à domicile de toutes les équipes de baseball. Le record de 43-28 des Orioles à Camden Yards (quatrième meilleur de la MLB) n’est pas non plus à se moquer, mais leur record de 48-26 sur la route (deuxième meilleur de la MLB derrière seulement Atlanta) suggère que le terrain à domicile n’est peut-être pas autant. d’une aubaine pour eux par rapport aux Rays (40-32 à l’extérieur).

Cédric Mullins réussit le GRAND SLAM pour donner aux Orioles l’avantage sur les Cardinals

QUI Pitch ?

Les séries de saison régulière ne garantissent pas toujours les meilleurs affrontements de lanceurs possibles, car la rotation de toutes les équipes n’est pas synchronisée, mais nous avons d’excellents duels de lanceurs prévus pour ce week-end.

Jeudi : Kyle Bradish contre Aaron Civale

Cela devrait être une excellente vitrine pour Bradish, dont l’ERA incroyablement faible (3,03 ; troisième plus bas de l’AL derrière seulement Gerrit Cole et Sonny Gray) a incité d’innombrables fans de baseball (moi y compris) à double prendre à divers moments cette saison. Il a également été incroyablement constant ces derniers temps, accordant exactement deux points en exactement six manches de travail lors de quatre de ses cinq dernières sorties. Civale a été solide pour les Rays depuis son arrivée de Cleveland via un échange à la date limite, bien que son commandement de premier plan ait inhabituellement vacillé récemment, puisqu’il a délivré six passes gratuites au cours de ses deux départs précédents.

Vendredi : Jack Flaherty contre Zach Eflin

En parlant de la date limite des échanges, il s’agit d’une énorme opportunité pour Flaherty d’entrer dans les bonnes grâces de la base de fans de Baltimore et du front office après avoir affiché une MPM de 7,16 lors de ses six premiers départs en tant qu’Oriole. S’il devait avoir un autre claquement, son rôle dans la rotation à venir doit être remis en question, surtout compte tenu du récent retour du gaucher John Means. Eflin, quant à lui, a connu une année de carrière lors de sa première saison avec Tampa Bay et actuellement se classe huitième parmi les lanceurs partants qualifiés dans fWAR

Samedi : Grayson Rodriguez contre Tyler Glasnow

Maintenant ce sera amusant. En ce qui concerne les choses pures, vous ne trouverez pas de meilleurs affrontements toute l’année que ces deux lance-flammes. Glasnow n’est pas étranger aux enjeux élevés après avoir lancé plusieurs fois en octobre, mais ce sera certainement le plus gros match de la jeune carrière de la recrue Rodriguez. J’ai hâte de voir comment il élève son jeu sur une si grande scène, surtout avec la qualité de ses lancers ces derniers temps.

Dimanche : Dean Kremer contre Zack Littell

Ne dormez pas sur cette finale. Littell a été étonnamment fiable depuis son arrivée dans la rotation fin juillet, ce qui est tout ce que les Rays pourraient vraiment demander compte tenu du nombre de titulaires clés qu’ils ont perdus cette année en raison d’une blessure. Kremer connaîtra une mauvaise performance contre Saint-Louis, bien que sa MPM de 2,35 sur huit départs avant cette sortie suggère que c’était plutôt un hasard au milieu d’une forme par ailleurs solide.

QUI FRAPPE ?

Le receveur Adley Rutschman reste le visage de l’ascension des Orioles, de la reconstruction à la compétition, et ses compétences OBP d’élite et son aptitude défensive continuent de mettre en avant un profil global impressionnant, même si sa production de puissance a fait défaut ces derniers mois. Gunnar Henderson, le favori de la recrue de l’année de l’AL, et le cogneur Anthony Santander ont été ceux qui ont fourni le pouvoir ces derniers temps.

S’il y a quelqu’un sur qui vous pouvez compter pour intervenir dans une grande série comme celle-ci, Randy Arozarena est un premier choix facile. Arozarena n’est pas seulement divertissant, il est fabuleusement productif et tient toujours ses promesses dans les moments où l’effet de levier est le plus élevé. Yandy Díaz conserve le titre de meilleur frappeur des Rays, et il est resté brûlant tout au long de ce qui a été une année de carrière.

QUI JOUE MIEUX DERNIÈREMENT ?

C’est difficile à dire. Les Rays viennent de remporter une victoire en série sur route au Minnesota; Baltimore vient de perdre une série à domicile contre St. Louis. Zoomez plus loin, cependant, et vous constaterez que ces équipes ont été presque aussi excellentes au cours du mois dernier. Les deux équipes ont une fiche de 7-3 au cours de leurs 10 derniers matchs et de 14-6 au cours de leurs 20 derniers matchs ; La fiche de 21-9 de Tampa Bay au cours de ses 30 derniers matchs dépasse à peine la marque de 20-10 de Baltimore.

QUI EST BLESSÉ ?

Les deux équipes ont perdu des joueurs clés sur blessure cette année, notamment sur le monticule. Vous auriez une sacrée rotation en utilisant uniquement les partants figurant sur la liste des blessés de Tampa Bay : Shane McClanahan, Drew Rasmussen, Jeffrey Springs et Shane Baz ont tous succombé à une opération au coude à différents moments au cours de la dernière année et sont absents pour la saison. Le voltigeur Manuel Margot a également été blessé au coude le mois dernier, mais il est déjà en mission de rééducation et pourrait être de retour le plus tôt possible, notamment à la suite d’une fracture de la main droite subie la semaine dernière par le voltigeur de centre Jose Siri. Jason Adam, un autre releveur clé des Rays, reste également absent en raison d’une tension oblique mais pourrait revenir avant la fin de la saison.

Félix Bautista, sans doute le meilleur proche du match avant de se blesser au coude fin août, occupe une place importante sur le reste de la saison de Baltimore et pas seulement parce qu’il est un être humain gigantesque. Nous ne le verrons certainement pas dans cette série, mais les Orioles ne l’excluront pas encore entièrement pour la dernière partie.

En attaque, Ryan Mountcastle a subi une certaine blessure à l’épaule mercredi et il l’est au quotidien. Les rapports indiquent que Baltimore rappellera le meilleur espoir et ancien choix n ° 2 au classement général Heston Kjerstad avant cette série à titre d’assurance, au cas où Mountcastle serait absent pendant une période prolongée . Ouais, il y a un autre un jeune et passionnant frappeur des Orioles en route. Habituez-vous-y.

LE CHEMIN À VENIR

Les Rays auront 11 matchs à jouer après cette série, les Orioles 13. La force du calendrier est assez comparable entre eux, même si je dirais que Baltimore a le chemin légèrement plus facile :

Calendrier restant des Orioles :

3 chez Astros

4 chez les Gardiens

2 contre les Nationaux

4 contre les Red Sox

Programme restant des Rays :

3 contre les anges

3 contre les Blue Jays

2 aux Red Sox

3 aux Blue Jays

QUI A L’AVANTAGE CE WEEK-END ?

Je pense que le lancer joue davantage en faveur des Rays, même si je dirais probablement cela quels que soient les affrontements spécifiques. Je suis également encouragé par le fait qu’ils ont mieux joué sur la route en seconde période, remportant huit des dix séries sur route après la pause, contre seulement cinq sur 13 en première mi-temps. Pourtant, je serais stupéfait s’ils étaient capables de gagner les quatre ( quelle vadrouille ce serait ) et saisissez le bris d’égalité compte tenu de la façon dont Baltimore a joué. Je pense que Tampa Bay serait heureux de se séparer ce week-end et d’essayer de rattraper l’écart de deux matchs au cours des deux dernières semaines, mais je ne suis pas sur le point de parier contre une équipe avec Arozarena pour se contenter de quoi que ce soit.

Voici plutôt une haie lâche : je pense que les Rays remportent trois sur quatre ce week-end, mais les Orioles s’accrochent finalement pour remporter la division. Vrai ou faux, j’ai hâte de regarder ces matchs et les deux dernières semaines de ces deux mastodontes inattendus.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. Il est un Marins fan vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier pitch à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_.