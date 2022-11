Rayo Vallecano riposte pour choquer le Real Madrid 3-2

Rayo Vallecano est revenu par derrière pour battre le Real Madrid 3-2 lundi, les champions de la Liga n’ayant pas réussi à reprendre la première place du classement après deux matchs consécutifs sans victoire.

Barcelone est en tête avec 34 points, deux devant le Real Madrid et dix devant l’Atletico Madrid, troisième. Après sa troisième victoire consécutive, Rayo a grimpé à la huitième place, à deux points des places de qualification européennes.

A LIRE AUSSI : « Où vont les cœurs brisés » : Sania Mirza partage un message crypté au milieu des rumeurs de divorce avec Shoaib Malik

Rayo a ouvert le score cinq minutes après le début du match lorsque le milieu de terrain Santi Comesana a terminé de l’intérieur de la surface, mais le Real est allé de l’avant avec deux buts en quatre minutes.

Le premier est survenu à la 37e minute lorsque le meneur de jeu croate Luka Modric a converti un penalty après une faute sur Marco Asensio dans la surface et le second est venu près de quatre minutes plus tard avec une tête imposante d’Eder Militao.

Cependant, l’attaquant du Rayo Alvaro Garcia a marqué l’égalisation juste avant la mi-temps, ramenant à la maison un ballon perdu.

Rayo a ensuite reçu un penalty à la 67e minute après une main du défenseur Dani Carvajal à l’intérieur de la surface. Thibaut Courtois du Real stoppe l’effort d’Oscar Trejo mais le coup de pied doit être repris car le gardien est sorti trop tôt de sa ligne.

Trejo n’a pas perdu sa deuxième chance, marquant ce qui s’est avéré être le vainqueur avec une finition soignée à gauche du gardien de but.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici