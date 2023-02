Rayo Vallecano peut-il se retrouver en Europe ?

Le minuscule Rayo Vallecano est à trois points d’une place en Ligue des champions. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

D’une manière ou d’une autre, à la fin de tout cela, l’arrière gauche de Rayo Vallecano, Fran Garcia, était toujours en cours d’exécution. Il repartit une fois de plus, sprintant d’un bout à l’autre. Le match contre Almeria était terminé, un autre lundi soir et une autre victoire [2-0] sécurisé, et il avait été le joueur nominé pour l’interview d’après-match au bord du terrain, peut-être parce qu’il était le seul à avoir encore de l’énergie pour ouvrir la bouche. Il parla brièvement, désireux de s’éloigner, conscient que ses coéquipiers l’attendaient.

Ils étaient devant le stand de la rue Payaso Fofo. Il n’y a après tout pas de stand en face, plus près de l’endroit où il avait parlé : juste un mur et les immeubles qui donnent sur le terrain, si proches qu’il y a quelques semaines un Fede Valverde a littéralement volé dans le salon de quelqu’un.

Lorsque Fran Garcia est arrivé, les joueurs de Rayo ont écouté les fans chanter une chanson classique, brièvement reprise la saison dernière après de nombreuses années et maintenant chantée à nouveau. Il y a deux décennies, il y avait des t-shirts en vente dans la boutique du club avec les paroles imprimées sur le devant, encore et encore. Ils sont assez simples. Une belle façon d’exprimer le rêve d’un lieu européen, l’espoir qu’il apporte et l’énormité de tout cela. Les paroles disent : “L’année prochaine, Rayo-Liverpool.”

Alors, euh, ouais. À propos de ça …

Il y a juste un petit problème, et ce n’est pas eux. Des deux équipes, en ce moment, Liverpool semble le plus susceptible de ne pas respecter sa part de l’accord; Rayo, d’autre part, le fait. Ils ont pris des points au Camp Nou de Barcelone et au Metropolitano de l’Atletico Madrid, battu le Real Madrid et occupent la cinquième place de la Liga, à seulement trois points d’une place en Ligue des champions.

Donc? C’est donc un club qui n’a jamais été en Europe qu’une seule fois – atteignant la Coupe UEFA en 2000-01 via la ligue du fair-play – et avec de nombreux joueurs qui n’y sont jamais allés non plus. En fait, lorsqu’il s’agit d’expériences footballistiques, ce qu’ils partagent le plus, c’est la relégation. Le onze de lundi soir en comptait onze, et le joueur le plus cher a coûté 2,5 millions d’euros à signer, l’ensemble du onze de départ coûtant moins de 15 millions d’euros. Vous n’avez peut-être pas entendu parler de beaucoup d’entre eux. C’est ok … vous n’êtes pas seul.

Il y a eu un moment lundi où l’attaquant du Rayo Alvaro Garcia a décrit Isi Palazon – le magnifique ailier droit de Cieza, Murcie, où, comme la plupart des gens là-bas, il travaillait à cueillir des fruits – comme venant “de la boue”. C’est une ligne qui s’applique à presque tous.

jouer 1:00 But d’Álvaro García 63e minute Rayo Vallecano 2-0 Almería But d’Álvaro García 63e minute Rayo Vallecano 2-0 Almería

Regardez à nouveau ce onze de départ. La liste des équipes pour lesquelles les joueurs de Rayo ont joué pour la dernière fois pourrait inclure le Real Madrid, où se trouvait Fran Garcia, mais c’est leur équipe B et il est sur le chemin du retour à la fin de la saison. Sergio Camello est un joueur de l’Atletico, mais il est prêté et il vient de Mirandes. Ensuite, il y a Almeria, Alaves, Reus, Ponferradina, Coruxo, Tenerife, Rayo Majadahonda et Toulouse. C’est une équipe avec le plus petit budget de première division et un terrain à trois côtés qui est presque aussi en ruine que le club lui-même. Ce n’est pas seulement que tant de joueurs ont l’expérience de la relégation ; c’est que leur seul véritable objectif en ce début de saison était de ne pas en avoir d’autre.

Bref, ils ne devraient pas être là. Et ils n’auraient certainement pas dû arriver ici comme ils l’ont fait. Vous connaissez l’exercice habituel : une équipe sur-performante le fait en étant dure, intransigeante, compétitive. Et oui ce sont des euphémismes. Une petite équipe brise le moule en brisant quelques os en cours de route. En étant défensif, bien organisé et, pour le dire franchement, vraiment pas très bon à regarder.

Pas Rayo. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas durs – ils le sont. Et cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas physiques – mon garçon, le sont-ils. En fait, il n’y a peut-être pas d’équipe en Espagne qui soit mieux préparée physiquement qu’elle. “Notre football est très physique ; nous sautons tous dans la presse, nous essayons de rendre le jeu physiquement très dur pour les adversaires”, explique Alvaro Garcia. Dans le jeu, leur préparateur physique, Pablo de la Torre, est considéré parmi les meilleurs.

Ceci cependant est dans l’esprit aussi. Vallecas est un célèbre quartier ouvrier à l’est de Madrid et il est fier, ce qui correspond en quelque sorte. Vous savez que vous êtes plus petit, plus pauvre, mais vous n’allez pas vous recroqueviller. Vous allez vous lever, vous battre s’il le faut. Et donc ils sont, eh bien, amusants.

Seuls Barcelone, Madrid, l’Athletic, l’Atletico et la Real Sociedad ont marqué plus en Liga cette saison, et ils ne sont qu’à un but d’être dans le top trois des buts. Rayo ne t’attend pas; ils vont pour vous. Encore et encore. Ils ne vous laissent pas respirer et ne vous laissent pas sortir. Ils vous lancent tout, les arrières latéraux et les ailiers doublant des deux côtés, le ballon dans la boîte à plusieurs reprises, vous dépassant de tous les côtés, soudainement des tas d’entre eux dans votre boîte de six mètres. Ils entrent rapidement dans votre moitié de terrain, partout sur vous – seul l’Athletic joue un pourcentage plus élevé de ses passes dans la zone adverse ou fait plus de centres. Ils courent et courent et courent. Fran Garcia surtout, mais tous. Et pourtant, ne pensez pas que ce n’est que de l’athlétisme ; ils peuvent jouer. C’est juste que tout est accéléré, ce qui le rend encore plus difficile. Le volume est élevé.

C’est du volume, du bruit. Et le volume, la quantité.

Le manager Andoni Iraola est en charge du Rayo depuis 2020 et fait des choses incroyables. Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto via Getty Images

Le chaos organisé est une façon de le dire, et c’est une façon que le manager Andoni Iraola aime bien. En fait, il dit qu’il aime probablement encore plus la partie chaos que la partie organisée. Des choses arrivent. Beaucoup de choses. “C’est important que les gens en profitent”, dit-il. Et le font-ils jamais. Vallecas est la meilleure soirée d’Espagne.

Vous avez peut-être entendu un peu parler d’Iraola cette semaine après que Leeds United ait tenté de l’embaucher après avoir limogé Jesse Marsch. Il dit que cela concerne ses joueurs – et même s’ils ressemblent à un groupe improbable d’inadaptés dont vous n’avez jamais entendu parler dans de petites équipes, il y a de très bons footballeurs là-dedans – mais il s’agit aussi de lui. Jeune, intelligent, le joueur de 40 ans est l’entraîneur exceptionnel qui émerge maintenant et il y a une identité claire dans ses équipes. Il s’agit, lui a-t-on confié cette semaine, d’une équipe d’auteurs. Son équipe, jouant à sa manière. C’est sa vision, parfaitement appliquée, ses joueurs avec lui à 100%.

Au moins jusqu’à la fin de cette saison. Il n’y est pas allé – la mi-saison n’est pas le moment, a-t-il toujours pensé – et bien que Leeds soit attrayant, il y a du travail à faire. Pas pour faire entrer Rayo en Europe, du moins pas en théorie, mais pour les mettre en sécurité. “La position ne m’intéresse pas, les points oui”, a-t-il déclaré lundi. Sur 32 points, Rayo est déjà fondamentalement en sécurité. Alors peut-être que les cibles peuvent être modifiées, recalibrées. Peut-être que l’Europe n’est pas si absurde – même si pour être clair, c’est absolument absurde pour un club comme celui-ci. Certes, il semblait qu’ils pourraient réellement croire que c’est possible cette fois.

“Cette fois” est la clé. L’année dernière, Rayo a aussi superbement commencé la saison — il leur a fallu attendre la seconde moitié de la saison pour perdre à domicile et on parlait alors aussi de l’Europe, cette chanson chantée aussi — mais dans les mots d’Alvaro Garcia ” nous en avons fait un vrai gâchis.” Au final, ils ont dû se battre pour éviter la relégation. Le fait même que cela se soit produit avant pourrait aider à empêcher que cela ne se reproduise et Iraola a parlé des leçons apprises, d’un équilibre trouvé. L’une de ces leçons, a-t-il suggéré, est que c’est une équipe qui joue mieux sous pression. Celui qui a besoin… d’avoir besoin. Et donc l’Europe pourrait être une demande utile même si finalement ils n’y arrivent pas.

« Si nous pouvons obtenir [survival] triés, alors pourquoi ne pas rêver ?”, a déclaré Alvaro Garcia. Ce serait bien pour tous les autres, mais l’Europe est-elle prête pour eux ?

“J’espère que cette saison, nous pourrons faire un pas en avant”, a déclaré Isi à la radio espagnole après la victoire de lundi soir. “Est-ce que je m’inscrirais pour l’Europe maintenant? Bien sûr, mec. Donnez-moi un stylo et un morceau de papier et je signerai tout de suite. Nous avons l’expérience de la saison dernière et ce n’était pas facile dans la seconde moitié du saison mais je pense que nous sommes plus complets cette saison. Mais nous devons garder les pieds sur terre : nous sommes Rayo Vallecano.”