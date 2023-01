Raynor: Dabo Swinney fait le premier grand pas pour ramener Clemson à la notoriété nationale

Au cours des deux dernières années, je n’ai pas caché ma conviction que Dabo Swinney est l’un des entraîneurs les plus têtus du football universitaire.

L’homme de 53 ans fait les choses à sa façon. Il ne se soucie pas d’être populaire. Il n’écoute pas non plus les masses.

Ainsi, lorsque Clemson a perdu trois matchs, encore une fois, en 2022 en grande partie à cause d’une autre infraction de pulvérisation – s’éloignant de plus en plus de la notoriété nationale – j’ai supposé que nous regardions tous le début de la fin des Tigers. Cette fierté de Swinney l’empêcherait d’apporter les types de changements qui remettraient son programme sur les rails.

J’ai eu tort.

L’attaque de Clemson pue – Grâce Raynor (@gmraynor) 15 octobre 2021

Jeudi après-midi, Swinney a enfilé sa culotte de grand garçon et a pris ce qui devait être l’une des décisions les plus déchirantes de sa carrière lorsqu’il a renvoyé son mentoré de longue date Brandon Streeter de son travail de coordinateur offensif et d’entraîneur des quarts de Clemson. Streeter avait été le coordinateur offensif des Tigers pendant une seule saison. Il avait entraîné des quarterbacks depuis décembre 2014.

Et jeudi soir, Swinney a averti le football universitaire lorsque Garrett Riley a atterri dans le nord de l’État en tant que prochain coordinateur offensif de Clemson. Riley, qui devrait être officiellement approuvé par le conseil d’administration vendredi après-midi, vient de TCU, où il était un sorcier de l’attaque des Horned Frogs et a organisé une équipe composée en grande partie de recrues trois étoiles pour une place dans le national jeu de titre.

Mea culpa pour avoir douté de toi, Dabo. Et félicitations.

Riley, le frère cadet de l’entraîneur de l’USC Lincoln Riley, est le type de location qui peut ramener Clemson aux éliminatoires de football universitaire. C’est le gourou offensif qui a pris Max Duggan – le quart-arrière remplaçant pour commencer la saison! – et l’a transformé en finaliste du trophée Heisman. Il est temps que Clemson redevienne pertinent au niveau national, et ce sont les décisions de Swinney – qui est notoirement fidèle aux candidats internes – qui amèneront les Tigers là-bas. Si Riley peut réussir avec la liste de TCU, imaginez ce qu’il peut faire avec le quart-arrière cinq étoiles Cade Klubnik et le porteur de ballon cinq étoiles Will Shipley.

Pour être juste, tous les problèmes offensifs de Clemson cette saison n’étaient pas sur Streeter. Il aurait été à courte vue de supposer que Streeter, qui avait été avec Swinney et dans le système de Clemson pendant sept saisons avant d’appeler les jeux de l’année 8, allait complètement révolutionner l’offensive des Tigers en 2022. Clemson a exécuté un schéma similaire pour le passé. décennie. Il a fait ce qu’il savait.

Et tandis que les bas étaient bas, les hauts étaient certainement élevés. Streeter a entraîné Deshaun Watson et Trevor Lawrence pendant les six années des séries éliminatoires des Tigers qui ont produit deux championnats nationaux. Streeter a également recruté au niveau élite, décrochant des quarts-arrière cinq étoiles à Hunter Johnson, Lawrence, DJ Uiagalelei, Cade Klubnik et le recrue entrant Christopher Vizzina.

Mais l’infraction était devenue obsolète en 2022 derrière Uiagalelei, qui a lutté tout au long de son mandat en tant que partant de Clemson et a depuis été transféré dans l’État de l’Oregon. Clemson a abandonné la course dans des moments cruciaux, en particulier lors de défaites contre la Caroline du Sud et le Tennessee. Les Tigers semblaient trop prévisibles. Mais peut-être que ce n’était pas seulement l’appelant de jeu – peut-être qu’un nouveau schéma était ce qu’il fallait.

Quel effondrement pour Clemson. J’ai eu 3 chances d’aller le gagner et je les ai tous crachés. Crédit à Shane Beamer et aux Gamecocks. Clemson a besoin d’une réinitialisation cette intersaison IMO. Il est temps de trouver de nouvelles idées dans le bâtiment. – Grâce Raynor (@gmraynor) 26 novembre 2022

Ainsi, comme l’a déclaré Swinney dans un communiqué jeudi: “C’était juste le bon moment pour faire un changement.” Même s’il a admis que ses Tigers “ont fait un pas en avant offensivement en 2022”, c’est toujours son “travail d’évaluer et d’évaluer chaque partie” de son programme “chaque année”.

Ce n’est pas le type de décision que Swinney aurait prise il y a même un an. Alors que d’autres entraîneurs du football universitaire se sont adaptés à l’évolution du sport, Swinney s’est montré réticent. Il n’a toujours pas utilisé le portail de transfert de manière significative. Et bien qu’il ait réalisé quelques vidéos promotionnelles pour encourager les boosters à s’impliquer dans l’espace du nom, de l’image et de la ressemblance, lorsqu’il a été interrogé sur NIL au début de la période de signature, il est devenu viral pour ses commentaires sur le programme de Clemson en cours de construction. Le nom, l’image et la ressemblance de Dieu.

Alors félicitations à Swinney pour avoir pris la décision que personne n’a vu venir.

Lorsque Lawrence et sa distribution environnante – qui comprenait le receveur large Tee Higgins et le porteur de ballon Travis Etienne – ont quitté le programme, il semblait que Swinney aurait pu se contenter de ses deux titres nationaux et ne serait pas disposé à prendre des décisions difficiles s’ils venaient au dépens de ses principes. Mais il a prouvé que le football universitaire avait tort cette semaine.

Et avec cela, Clemson a une chance de revenir à ses jours d’autrefois.

(Photo: Eric Espada / Getty Images)