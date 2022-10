Rayner demande des enquêtes sur une série de problèmes d’éthique du premier mois de Liz Truss dans le numéro 10

La dirigeante adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a accusé Liz Truss d’avoir laissé “s’envenimer” le sleaze au cœur de son gouvernement en omettant de nommer un conseiller en éthique indépendant un mois après avoir succédé à Boris Johnson.

Mme Rayner a écrit au plus haut fonctionnaire du Premier ministre, le secrétaire du cabinet Simon Case, pour l’exhorter à ouvrir des enquêtes sur un trio de questions sur l’éthique au sein du gouvernement soulevées depuis que Mme Truss est entrée à Downing Street.

Elle a déclaré que les événements du mois dernier suggéraient que l’administration de Mme Truss n’était “pas meilleure” que celle dirigée par M. Johnson, montrant “peu de respect pour les normes de la fonction publique”.

Dans sa lettre, vue par L’indépendantMme Rayner a demandé des assurances que les allégations concernant le conseiller de Mme Truss, Mark Fullbrook, le chancelier Kwasi Kwarteng et le ministre du Trésor Chris Philp faisaient l’objet d’une “enquête approfondie” en l’absence d’un conseiller indépendant sur les intérêts des ministres, qui serait normalement responsable d’une telle enquête. demande.

L’appel vient après L’indépendant a révélé que Mme Truss avait accepté de l’aide pendant sa campagne à la direction d’un ancien ministre qui avait conclu un accord financier avec une femme après avoir été accusée de harcèlement sexuel.

Pendant la campagne à la direction, la PM a rejeté les appels à la nomination d’un conseiller en éthique, affirmant qu’elle connaissait «la différence entre le bien et le mal».

Le dernier conseiller en éthique n ° 10, Lord Geidt, a démissionné en juin pour protester contre la volonté de M. Johnson d’envisager des mesures qui enfreindraient le code ministériel. Son prédécesseur, Sir Alex Allan, a démissionné en 2020 lorsque Johnson a annulé sa conclusion selon laquelle le secrétaire à l’intérieur de l’époque, Priti Patel, avait intimidé le personnel.

Mme Rayner a déclaré: «Un mois après son entrée en fonction, le Premier ministre n’a pas réussi à combler le vide éthique au cœur de Downing Street laissé par son prédécesseur.

«L’échec de Liz Truss à nommer un conseiller en éthique indépendant a montré qu’au lieu de tourner la page sur des années de sottises conservatrices, ce premier ministre la laisse s’envenimer sous sa surveillance.

“Les travaillistes vont nettoyer la politique en créant une commission indépendante d’éthique et d’intégrité pour rétablir les normes dans la vie publique.”

Mme Rayner a déclaré au secrétaire du cabinet que l’absence de quatre mois d’un conseiller pour faire appliquer le code ministériel “ne peut pas être une situation durable”.

Elle a demandé confirmation qu’une enquête avait été ouverte sur la décision d’autoriser M. Fullbrook et deux autres conseillers n ° 10 à être payés par sa société de relations publiques Fullbrook Strategies, plutôt que par le gouvernement.

“Le public mérite des réponses sur comment et pourquoi cela a été autorisé et à quelles informations sensibles et privilégiées les lobbyistes en prêt du n ° 10 ont pu avoir accès au cœur du gouvernement”, a-t-elle déclaré.

Elle a demandé à M. Case de se pencher sur les questions de «propriété» soulevées par la participation de M. Kwarteng à un verre avec des financiers de la ville le soir de son mini-budget.

Elle l’a exhorté à établir si des invités à la fête avaient reçu des informations privilégiées qui auraient pu leur permettre de profiter du krach ultérieur des marchés financiers.

“Une enquête approfondie est désormais nécessaire pour déterminer si des informations privilégiées sensibles au marché ont été échangées de manière inappropriée pour permettre aux donateurs conservateurs et aux bailleurs de fonds spéculatifs de profiter”, a-t-elle déclaré.

Et elle a appelé M. Case à prendre des mesures pour «faire la lumière» sur la décision selon laquelle le secrétaire en chef du Trésor Chris Philp devrait être tenu à l’écart des discussions sur les questions d’urbanisme et de logement en raison de ses propres intérêts immobiliers.

“L’adjoint effectif du chancelier conserve toujours les responsabilités ministérielles en matière de politique de logement et d’urbanisme malgré le maintien d’intérêts immobiliers lucratifs”, a déclaré Mme Rayner. “Il incombe maintenant à Downing Street d’expliquer quelles mesures ont été prises pour empêcher un conflit d’intérêts aussi flagrant qui pourrait affecter la prise de décision du gouvernement.”

Mme Rayner a déclaré au secrétaire du cabinet qu’en l’absence d’un conseiller en éthique indépendant, il lui appartenait d’enquêter sur d’éventuels conflits d’intérêts ou manquements au code ministériel.

“Il y a un schéma clair de comportement qui se développe au sein de ce gouvernement qui doit être éradiqué”, a-t-elle déclaré. «Les ministres conservateurs gouvernent dans l’intérêt du 1% le plus riche, laissant les familles de travailleurs porter le poids de leurs erreurs.

“La confiance du public ne tient déjà qu’à un fil et ce cabinet doit être tenu responsable.”