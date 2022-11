Rayner demande des élections générales après que Hunt dévoile un budget “cauchemar”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chef adjoint du parti travailliste a appelé à des élections générales à la suite du budget du «cauchemar avant Noël» de Jeremy Hunt.

Angela Rayner a déclaré qu’il était clair que Rishi Sunak n’avait aucun plan pour faire sortir l’économie britannique de sa crise actuelle.

“Son seul plan est d’augmenter les impôts des travailleurs pour payer la facture que les conservateurs ont laissée après 12 semaines de chaos et 12 ans d’échec économique”, a-t-elle déclaré.

« La Grande-Bretagne ne peut tout simplement plus se permettre la mauvaise gestion des conservateurs. Personne n’a voté pour cela, nous avons besoin d’élections générales maintenant.

Vendredi, le très respecté Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré que l’économie avait été endommagée par une série d’objectifs personnels, notamment le Brexit et le mini-budget bâclé de Liz Truss.

Le chef du groupe de réflexion, Paul Johnson, a averti qu’une baisse prévue du niveau de vie est la “plus grande baisse de mémoire d’homme” et que les personnes à revenu moyen ainsi que “le centre de l’Angleterre (sont) prêts à subir un choc”.

«La vérité est que nous sommes devenus beaucoup plus pauvres. Nous allons faire un voyage long, dur et désagréable ; un voyage qui a été rendu plus ardu qu’il aurait pu l’être par une série d’objectifs économiques propres », a-t-il déclaré.

Mme Rayner a déclaré qu’après trois premiers ministres, quatre chanceliers et quatre budgets en une seule année, “notre pays est dans une situation encore pire qu’à l’endroit où nous avons commencé”, a-t-elle déclaré. “Personne n’est à blâmer pour cela, sauf les conservateurs.”

Le budget de M. Hunt a été surnommé le “cauchemar avant Noël” après avoir dévoilé des taxes furtives totalisant 25 milliards de livres sterling et 30 milliards de livres sterling de réductions des services publics pour combler un vide de 55 milliards de livres sterling dans les finances du gouvernement.

Dans le même temps, les paiements d’intérêts sur la dette publique dépasseront bientôt les 100 milliards de livres sterling par an, soit plus que les dépenses pour tout service public à l’exception du NHS.

La pression fiscale globale devrait atteindre son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale en 2024, tandis que le chômage augmentera de plus de 500 000 pour atteindre un pic de 4,9 %.

Les services publics tels que la police, les transports et les administrations locales sont désormais sur la voie de l’austérité sans liquidités supplémentaires pour compenser la flambée de l’inflation au cours des trois prochaines années et ont réduit les augmentations attendues au cours des trois prochaines années. les revenus des ménages annuleraient les gains des huit dernières années.

Une source conservatrice a déclaré: «La chancelière a présenté un plan crédible pour rétablir la stabilité de nos finances publiques après qu’une pandémie unique dans une génération et une guerre en Europe ont frappé notre économie, tout comme d’autres économies dans le monde.

« Nous n’avons pas encore entendu quel est le plan du parti travailliste pour réparer l’économie. Pour le moment, tout ce qu’ils ont, c’est une solution à 2 milliards de livres sterling à un problème de 55 milliards de livres sterling.