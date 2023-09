Raymond Moriyama, l’architecte canadien qui a conçu le Centre des sciences de l’Ontario, est décédé à 93 ans

Raymond Moriyama, l’architecte canadien qui a construit sa première structure dans un camp d’internement en Colombie-Britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a ensuite conçu certains des bâtiments les plus emblématiques du Canada, est décédé à l’âge de 93 ans.

Moriyama est décédé vendredi, selon un communiqué de son cabinet, Moriyama & Teshima Architects. La cause du décès n’a pas été dévoilée.

« Nous demandons un respect particulier et une certaine intimité pour la famille de Raymond. Le monde a perdu un architecte visionnaire et il a perdu un être cher », indique le communiqué.

Né à Vancouver en 1929, Moriyama a participé à la création du Musée canadien de la guerre, de l’hôtel de ville d’Ottawa, du Bata Shoe Museum, de la bibliothèque de référence de Toronto, du Centre des sciences de l’Ontario et de l’ambassade du Canada à Tokyo.

Moriyama a fondé son cabinet d’architecture en 1958, selon le site Web du cabinet, puis s’est associé à Ted Teshima en 1970 pour former Moriyama & Teshima Architects.

Il a été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada en 2009, la même année où il a remporté le Prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques.

La gouverneure générale Michaëlle Jean embrasse Moriyama après qu’il ait été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada lors d’une cérémonie à Ottawa, en novembre 2009. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Le travail a été la clé de l’âge d’or architectural du Canada

Moriyama était l’un des plus grands architectes canadiens du 20e et du début du 21e siècle, sinon le plus grand, selon Stefan Novakovic, rédacteur en chef de la publication d’architecture Azure Magazine.

« L’époque à laquelle il a atteint sa majorité et a commencé à concevoir est ce que nous considérons parfois comme une sorte d’âge d’or de l’architecture canadienne après la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Novakovic.

« C’était à cette époque que nous transformions le Canada d’une sorte de nation coloniale blanche en un pays multiculturel et diversifié que nous connaissons aujourd’hui. »

Cette transformation incluait le désir d’exprimer le changement architectural, ce que les bâtiments de Moriyama font bien, selon lui.

« Avec les bâtiments de Moriyama, ce qui est vraiment beau, c’est qu’il n’est pas nécessaire de savoir grand-chose, il suffit de le ressentir. Vous entrez dans la bibliothèque de référence de Toronto et vous sentez qu’il s’agit d’un espace inclusif où tout le monde est le bienvenu », a déclaré Novakovic. .

En ce qui concerne le Centre des sciences de l’Ontario, Moriyama a innové dans ce que pourrait être un musée, a déclaré Richard M. Sommer, ancien doyen de la faculté John H. Daniels d’architecture, de paysage et de design de l’Université de Toronto.

Avant le centre des sciences, Sommer a déclaré que « les musées étaient très, très statiques et étaient essentiellement axés sur les expositions et la lecture. Et c’est un musée où les gens étaient invités à s’impliquer de manière très haptique dans le matériel ».

Le centre scientifique est également le bâtiment qui a lancé la carrière de Moriyama, a déclaré Sommer.

Cet été, le conseil municipal de Toronto a voté en faveur d’une étude de faisabilité de maintenir le centre des sciences à son emplacement actuel. Cela faisait suite au projet déclaré du premier ministre Doug Ford de déplacer le centre des sciences à la Place de l’Ontario, de démolir le site actuel et de construire des logements à sa place.

Moriyama & Teshima Architects a commenté la proposition dans un Article du 1er juin sur CanadianArchitect.comnotant que le mémoire donné à Moriyama par le ministre des Travaux publics en 1964 se lisait comme suit : « Concevoir une institution d’importance internationale ».

« Le Centre des sciences de l’Ontario est un bâtiment historique, délibérément niché dans le ravin naturel de Don Valley, où il a réussi à faire connaître cette joyeuse étude au grand public depuis plus de cinquante ans », peut-on lire dans le message. « La vocation du Centre des Sciences est indissociable du site qu’il habite actuellement. »

La passion pour la construction a commencé dans un camp d’internement

Enfant, Moriyama a passé du temps dans un camp d’internement en Colombie-Britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Entre 1942 et 1949, plus de 22 000 Canadiens d’origine japonaise ont été expulsés de force de la côte de la Colombie-Britannique et incarcérés dans des camps. Les Canadiens d’origine japonaise en Colombie-Britannique ont été qualifiés d’étrangers ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale, même si bon nombre d’entre eux vivent au Canada depuis des générations.

En 2010, Moriyama a évoqué son expérience dans un discours prononcé lors de la réception du prix Sakura pour sa contribution à la culture japonaise au Canada et à l’étranger.

« C’est un enfer psychologique lorsque votre propre pays, le pays de votre naissance, vous qualifie d' »étranger ennemi », vous renie et vous expulse », a-t-il déclaré selon un extrait du discours publié par l’Université de Toronto.

Le camp d’internement de Bay Farm abritait 1 376 Canadiens d’origine japonaise à la fin de 1942 et était l’un des principaux camps d’internement de la vallée de Slocan en Colombie-Britannique. Moriyama a fréquenté l’école Pine Crescent à Bay Farm et se souvient y avoir construit sa première structure : une cabane dans les arbres. (Héritage Colombie-Britannique)

Dans les bains publics du camp, Moriyama a été victime d’intimidation à cause des cicatrices résultant d’une blessure subie pendant son enfance. Rejeté par le pays où il est né et moqué par ceux qui partageaient son héritage, il s’est faufilé jusqu’à la rivière Slocan, près du camp, pour se baigner.

« Bientôt, j’ai eu envie de construire mon premier projet architectural, une cabane dans les arbres, sans que la GRC ne le découvre », a-t-il déclaré. « Cette cabane dans les arbres, une fois terminée, était magnifique. C’était mon université, mon lieu de réconfort, un endroit pour réfléchir et apprendre. »

Là, il a déclaré que son désespoir avait commencé à s’atténuer et qu’il avait réalisé qu’il ne pouvait pas haïr sa propre communauté et son propre pays, car cela briserait son imagination.

« J’ai remplacé le désespoir par des idées sur ce que je pourrais faire en tant qu’architecte pour aider ma communauté et le Canada », avait-il déclaré à l’époque.