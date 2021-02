Raymond, le fils de Jamie Winstone, est le double de son grand-père Ray dans des clichés de famille hilarants

Ray Winstone a montré son petit-fils sosie alors qu’il célébrait son cinquième anniversaire.

La star de cinéma Ray a téléchargé des photos de lui-même quand il était très jeune et le petit Raymond dans une pose similaire.

Sa fille Jaime, 36 ans, a accueilli le garçon dans le monde en 2016 avec le petit ami DJ James Suckling.

Ray ne pouvait pas laisser son anniversaire se passer sans une photo côte à côte et il s’est rendu sur Instagram pour écrire un message spécial au garçon – et les fans ont adoré.







(Image: Instagram)



Ray a deux autres filles avec sa femme Elaine – Lois, 38 ans, et Ellie Rae, 19 ans.

Il a écrit: « Aujourd’hui, notre charmant petit-fils, Raymond Jnr a cinq ans. Sa grand-mère et son grand-père l’aiment beaucoup. Merci @jaimewinstone et James pour ce beau petit homme. »

Le Lion, la sorcière et la garde-robe et la star d’Indiana Jones, Ray, ont séduit les fans avec le joli téléchargement.

L’un d’eux a écrit: « Ça te ressemble tellement! »







(Image: Instagram)



Une autre mise: « Wow regarde la ressemblance – à la fois si mignon mini moi ».

Un troisième put: « Joyeux anniversaire Raymond Jnr! »

Ray a déjà parlé de sa vie de famille et a révélé qu’il était en colère pendant un an après que sa mère soit décédée d’un cancer à l’âge de 52 ans.

L’homme dur du film, 63 ans, n’avait que 28 ans quand il a perdu sa mère et ne pouvait pas pleurer ou parler de la mort de Margaret.

Il a dit: «J’étais assez en colère. J’étais très à court de gens.







(Image: WireImage)



«Je me souviens avoir conduit … un jour et le soleil se couchait derrière moi.

«Je l’ai juste attrapé dans le miroir et j’ai dû m’arrêter. Je suis juste tombé en panne et il a semblé tout libérer.

«Je devais être là depuis environ 10 minutes et je n’avais pas pleuré ni parlé depuis un an – juste de la colère.

Il a ajouté: « On n’oublie jamais et ça fait mal, mais le simple fait de passer du temps avec elle m’a beaucoup appris sur l’ouverture et la discussion avec mes filles. »