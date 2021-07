Raymond Irvine de Farming Life panique après avoir repéré quelque chose de TRÈS mal avec un taureau prisé

RAYMOND Irvine s’est inquiété pour son taureau blessé dans The Farming Life.

Raymond a eu du mal à aider Major le taureau à se rétablir lors de l’épisode de dimanche.

4 Raymond a aidé un taureau blessé à se rétablir Crédit : BBC Two

Il a conduit Major à travers un lac pour rejoindre le champ de vaches de l’autre côté – mais Major a eu d’autres idées en faisant un détour.

L’émission BBC Two suit un certain nombre de familles d’agriculteurs et les hauts et les bas de la vie à la campagne.

Major souffrait d’une blessure après une bagarre avec un autre taureau, Marshall.

Raymond a déclaré: « C’était un peu un désastre hier soir, deux taureaux ont commencé à se battre dans l’enclos et c’est devenu fou. »

4 Major hésite à traverser le lac Crédit : BBC Two

La bagarre a conduit Major à se couper les jambes et à voir un vétérinaire.

Pendant sa convalescence, Raymond a déclaré: « J’espère qu’il verra les filles au-dessus de l’eau et qu’il ira simplement » oui, des jours heureux « . »

Mais Major a hésité et a commencé à s’éloigner de Raymond dans la mauvaise direction.

Raymond a plaisanté: « Il pense qu’il est un poisson. »

4 Le taureau a été blessé dans une bagarre avec un autre taureau Crédit : BBC Two

4 Major s’éloigna du fermier avant de rejoindre les autres vaches Crédit : BBC Two

Il a ajouté: « Je suis sûr qu’il veut aller là-bas avec les filles, mais il n’est tout simplement pas sûr. »

Finalement, le taureau s’est remis au travail en inspectant les vaches femelles sur le terrain.

Raymond a commenté: « Il vérifiera toutes les filles maintenant – il sera crevé d’ici la fin de la journée. »

The Farming Life se poursuit dimanche à 16h40 sur BBC Two.