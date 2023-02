Raymond Cruz parle de la publicité du Super Bowl « Breaking Bad » : Exclusif – Hollywood Life

Breaking Bad les fans devraient être très excités pour le Super Bowl cette année grâce à PopCorners. Bryan Cranston (Walt Whitman), Aaron-Paul (Jesse Pinkman), et Raymond Cruz (Tuco Salamanca) tous réunis pour la première publicité du Super Bowl LVII de PopCorners (regarder ci-dessous) qui sera diffusée pendant le grand match le 12 février, près de dix ans après la fin de la diffusion de la série à succès AMC. Raymond, 61 ans, a parlé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT et a déclaré qu’il était “surréaliste” de reprendre son rôle de Tuco, le pilier emblématique de la drogue. Mais Raymond a également admis qu’il ne savait pas s’il jouerait à nouveau Tuco dans un avenir possible. Breaking Bad-projet connexe.

« C’est une tâche difficile. Je le dis avec inquiétude, car ce n’était pas facile à faire la première fois », a expliqué Raymond. “Ça n’a pas été facile de le reprendre sur Tu ferais mieux d’appeler Saul. Et ce n’était certainement pas facile à faire dans la publicité PopCorners », a-t-il ajouté. « C’est tellement éprouvant pour vous. C’est tellement énergétique. Même quand Tuco ne dit rien, ça bouillonne en dessous.

L’acteur a admis qu’il ne “manquait de rien” dans le rôle de Tuco, qui a rencontré sa mort dans la saison 2 de Breaking Badmais est réapparu dans la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul mettant en vedette Bob Odenkerk. “C’est tellement difficile à faire”, a également déclaré Raymond à propos du rôle.

Raymond a également expliqué comment il était revenu dans l’état d’esprit de Tuco pour filmer la publicité. « Heureusement, j’écris tout. Donc, chaque fois que je construis un personnage, j’écris tout. J’avais donc mes notes », a-t-il déclaré. « Vous devez refaire tout le travail. Je ne suis pas comme Tuco. J’ai donc dû revenir en arrière et trouver exactement où j’en étais. Comment je l’ai construit, vous savez, mentalement, physiquement, émotionnellement, où vit le personnage. Et puis il faut recréer ça. Et avoir cette plate-forme pour le faire était incroyable.

Raymond a dit HL à quel point il était ravi de jouer à nouveau Raymond et de retrouver deux de ses anciennes co-stars pour la publicité PopCorners Super Bowl. “C’était incroyable que PopCorners vous contacte pour qu’ils veuillent recréer l’ensemble Breaking Bad environnement et réunir à nouveau ces personnages emblématiques », a-t-il déclaré à HL. “Revenir dans le même environnement avec le même camping-car qu’ils ont utilisé dans la série et porter la même garde-robe, tout cela semblait très surréaliste. C’est presque comme si ça n’était jamais arrivé. C’est comme un rêve.

Raymond a déclaré que le tournage de la publicité avec Bryan et Aaron “avait l’impression de revenir dans l’univers de Breaking Bad. C’était comme si nous n’étions jamais partis, même si tout ce temps était passé. Raymond a également dit Breaking Bad les fans « auront un énorme rire » de la publicité, grâce à la « torsion » de PopCorners. “Ils vont adorer ça”, a-t-il dit.

