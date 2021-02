Raymond Cauchetier, dont la caméra a attrapé la nouvelle vague, décède à 101 ans

Photographe autodidacte qui ne possédait pas d’appareil photo jusqu’à la trentaine, M. Cauchetier était connu pendant la majeure partie de sa vie pour ses photos de sculptures romanes et de trésors architecturaux d’Europe et d’Asie du Sud-Est, y compris des milliers d’images des temples antiques. à Angkor Wat, un portefeuille incendié sans réfléchir par les Khmers rouges lors du renversement du gouvernement cambodgien en 1975.

Mais les photographies qui ont fait sa réputation mondiale – un enregistrement pictural du cinéma iconoclaste New Wave de 1959 à 1968 – ont été prises en sa qualité de photographe de plateau mal payé, l’une des professions les plus obscures de l’industrie cinématographique: prendre des photos de stars. sur les décors de studio. Les tirages étaient généralement utilisés pour les affiches de théâtre et les communiqués publicitaires.

Ces photos, désormais considérées comme centrales dans l’histoire cinématographique du début de la Nouvelle Vague, étaient destinées à être de simples cadeaux promotionnels pour certains des plus grands films du genre – «Breathless» de M. Godard (1960), «Shoot the Piano Player» de Truffaut ( 1960) et ses «Jules et Jim» (1962), «Lola» de Jacques Demy (1961) et «Le troisième amant» de Claude Chabrol (1962).

Après leur brève exploitation commerciale, les photographies se sont retrouvées dans des cartons, stockées dans les caves des studios et oubliées pendant près de quatre décennies. M. Cauchetier n’a pu en récupérer un grand nombre qu’après qu’un changement de la législation française sur le droit d’auteur ait donné aux photographes les droits sur les photos qu’ils avaient prises en tant que salariés.