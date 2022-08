Raymond Briggs : l’auteur de “The Snowman” décède à 88 ans

LONDRES –

L’auteur et illustrateur britannique pour enfants Raymond Briggs, dont les créations incluent “The Snowman” et “Fungus the Bogeyman”, est décédé. Il avait 88 ans.

La famille de Briggs a déclaré qu’il était décédé mardi et a remercié le personnel de l’hôpital du comté de Royal Sussex, dans le sud de l’Angleterre, “pour les soins aimables et attentionnés qu’ils ont prodigués à Raymond au cours de ses dernières semaines”.

“Nous savons que les livres de Raymond ont été aimés et touchés par des millions de personnes dans le monde, qui seront tristes d’apprendre cette nouvelle”, a déclaré la famille dans un communiqué publié mercredi par l’éditeur Penguin Random House.

Né à Londres en 1934, Briggs a étudié l’art et a brièvement travaillé dans la publicité avant de commencer une carrière de plusieurs décennies en tant qu’illustrateur pour enfants. Il a remporté une médaille Kate Greenaway – considérée comme les Oscars de l’édition pour enfants – en 1966 pour avoir illustré un livre de comptines, “The Mother Goose Treasury”.

Il a peaufiné une histoire de conte de fées avec “Jim and the Beanstalk”, publié en 1970, et a remporté un deuxième prix Greenaway pour “Père Noël”. Publié en 1973, il présentait un Père Noël grincheux mais génial et – comme beaucoup de livres de Briggs – a été adapté pour la télévision.

“Fungus the Bogeyman”, qui a tracé une journée dans la vie d’un monstre souterrain effrayant, a dégoûté et ravi les enfants dans la même mesure après sa publication en 1977.

L’année suivante, “Le bonhomme de neige”, une histoire douce-amère dans laquelle la création hivernale d’un garçon prend vie comme par magie. Le livre sans paroles s’est vendu à plus de 5,5 millions d’exemplaires dans le monde et une adaptation animée de 1982 a été diffusée à la télévision britannique chaque Noël depuis.

Bien plus sombre était “When the Wind Blows” de 1982, une histoire sur les conséquences d’une attaque nucléaire contre la Grande-Bretagne empreinte de mélancolie et de colère. Il a été adapté en film d’animation en 1986, avec de la musique de David Bowie et d’autres.

La position anti-nucléaire de Briggs l’a rendu impopulaire auprès des membres du gouvernement conservateur de Margaret Thatcher. Il en a été de même pour « The Tin-Pot Foreign General and the Old Iron Woman », une satire illustrée sur la guerre des Malouines.

Les œuvres ultérieures incluent “Ethel & Ernest”, un roman graphique poignant basé sur la vie des parents de Briggs, publié en 1998.

Francesca Dow, directrice générale de Penguin Random House Children’s, a déclaré que Briggs était “unique” et “a inspiré des générations de créateurs de livres d’images, de romans graphiques et d’animations”.

“Les livres de Raymond sont des chefs-d’œuvre illustrés qui abordent certaines des questions fondamentales de ce que c’est que d’être humain, s’adressant aux adultes et aux enfants avec une remarquable économie de mots et d’illustrations”, a-t-elle déclaré.