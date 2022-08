Raymond Briggs, illustrateur de « The Snowman », décède à 88 ans

Ces idées décalées comprenaient «Fungus the Bogeyman» (1977), une créature verte timide dont le long cordon ombilical a été censuré par l’éditeur; “The Man” (1992), un homoncule grossier qui vexe un garçon ; et “Jim and the Beanstalk” (1997), sur le relooking d’un géant chauve et clairvoyant.

M. Briggs a souvent dépeint la vie domestique et les routines de la classe ouvrière. Dans « Gentleman Jim » (1980), un nettoyeur de toilettes imagine ce que ce serait d’avoir des carrières plus à la mode ; “Ug: Boy Genius of the Stone Age” (2001), suit un jeune homme des cavernes dont les parents pensent qu’il devrait se contenter de corvées au lieu de poursuivre ses idées sur le feu et les roues.

L’artiste admirait l’accent mis par la Renaissance du Nord sur la vie quotidienne – son mur d’atelier comprenait “Jeux d’enfants” du maître flamand Bruegel – mais n’était pas intéressé par la peinture à l’huile. Après avoir utilisé de la gouache collante pour le grotesque de “Fungus”, il s’est tourné vers des crayons de couleur pour souligner la lumière dans “The Snowman”.