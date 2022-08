Raymond Briggs, auteur illustrateur du Bonhomme de neige, mort à 88 ans

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – L’auteur et illustrateur britannique Raymond Briggs, mieux connu pour avoir créé le livre d’images immensément populaire “The Snowman”, est décédé à l’âge de 88 ans, ont annoncé mercredi son éditeur et sa famille. “Nous savons que les livres de Raymond ont été aimés et touchés par des millions de personnes à travers le monde, qui seront tristes d’apprendre cette nouvelle”, a déclaré sa famille dans un communiqué, ajoutant que Briggs “était très aimé et nous manquera profondément”. Aucune cause de décès n’a été divulguée, mais sa famille a remercié les membres de l’hôpital du comté de Royal Sussex “pour les soins aimables et attentionnés qu’ils ont prodigués à Raymond au cours de ses dernières semaines”.

L’éditeur de Briggs, Penguin Random House, a également confirmé qu’il était décédé mardi matin, alors que les lecteurs et les fans se rendaient sur les réseaux sociaux où ils rendaient hommage à un homme qu’ils appelaient “un visionnaire” et “un génie”.

Né en 1934, Briggs a montré un vif intérêt pour l’illustration dès son plus jeune âge et est devenu célèbre après avoir créé “The Snowman”, un livre d’images publié pour la première fois en 1978. Le livre, qui raconte l’histoire d’un garçon qui fait un bonhomme de neige qui prend vie, s’est vendu à plus de 5,5 millions d’exemplaires dans le monde.

“The Snowman” a ensuite été transformé en un film nominé aux Oscars et primé aux Bafta, mettant en vedette la chanson “Walking in the Air” d’Aled Jones, qui est devenue la bande originale du dessin animé – et de Noël en Grande-Bretagne.

“Je regarde toujours The Snowman chaque année et ça me touche toujours en plein cœur à chaque fois”, a lu l’un des nombreux tweets saluant Briggs et son héritage.

L’éditeur de Briggs l’a félicité pour avoir inspiré «des générations de créateurs de livres d’images, de romans graphiques et d’animations». Francesca Dow, directrice générale de Penguin Random House Children’s, a déclaré que Briggs laisse derrière lui “un grand trou” dans l’industrie.

“Oh non. Pas Raymond Briggs », illustrateur tweeté Rob Biddulph qui a dit que Briggs l’avait inspiré, lui et son travail. « Un titan dans notre industrie et un véritable one-off. Le bonhomme de neige était une œuvre d’un génie indéniable – un changement de jeu, pas seulement dans le monde des livres pour enfants, mais des livres, point final.

“Raymond Briggs, si efficace pour transmettre un sentiment d’innocence et d’émerveillement, ainsi qu’une pure terreur. Quel écrivain », a écrit un autre fan.

En 1983, “The Snowman” a été nominé pour l’Oscar du meilleur court métrage. Il a ensuite remporté un BAFTA.

Un an plus tard, David Bowie enregistre une introduction spéciale à l’animation.

En 2017, Briggs a remporté un prix pour l’ensemble de ses réalisations du Book Trust, une organisation caritative de lecture britannique, pour sa contribution exceptionnelle à la littérature pour enfants.

Mercredi, la fiducie a déclaré qu’elle était “dévastée” à la nouvelle d’un homme qui a produit un travail “merveilleux”. “Il vivra dans ses livres époustouflants et emblématiques”, a déclaré l’association caritative tweeté.

Les fans de Briggs se sont également souvenus de ses autres œuvres et personnages, notamment “Père Noël”, “Fungus the Bogeyman” et “Ug: Boy Genius of the Stone Age”.

Hilary Delamere, l’agent littéraire de Raymond Briggs, a déclaré dans un communiqué qu’on se souviendrait de lui pour ses histoires “d’amour et de perte”.

Delamere a déclaré que le dernier livre de Briggs, un recueil de pensées, de poèmes, de croquis et d’observations intitulé «Time For Lights Out», avait été décrit comme «très amusant mais jamais décourageant» et capturait son essence même.

Sa famille et son agent ont reflété que le travail de Briggs avait touché des millions de personnes dans le monde.

“D’après les nombreuses lettres qu’il a reçues, je sais à quel point ses livres et ses animations ont touché le cœur des gens”, a déclaré Delamere, tandis que sa famille a ajouté : “Les dessins de fans – en particulier les dessins d’enfants – inspirés par ses livres étaient chéris par Raymond et épinglés sur le mur de son atelier.