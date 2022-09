Rayhan Thomas dirigera une équipe de sept hommes dans le championnat de golf amateur d’Asie-Pacifique

Rayhan Thomas a encore de vifs souvenirs de la façon dont il a failli créer l’histoire aux Championnats amateurs d’Asie-Pacifique 2018.

Il a tiré 4 fois le premier jour, mais s’est battu au cours des trois jours suivants pour se rapprocher du titre qui lui aurait donné une heure de départ au Masters 2019. Il a terminé deuxième à égalité aux côtés de Keita Nakajima, qui est devenu le n ° 1 mondial amateur, et derrière le vainqueur Takumi Kanaya, qui fait maintenant des vagues sur le circuit professionnel.

Ce sera la cinquième apparition de Thomas à l’AAC, où son meilleur est la deuxième place et il a fait la coupe à chaque fois.

Thomas, impatient de l’édition 2022 à Chonburi, en Thaïlande, a déclaré : « Je joue beaucoup mieux. Le jeu se sent plutôt bien. La Coupe Eisenhower (Championnat du monde amateur par équipe) a été très amusante.

“J’ai eu une fracture de stress au poignet juste avant les séries éliminatoires. J’ai donc commencé à jouer vers le début du mois de mai. Et l’Eisenhower (Coupe) était le premier tournoi que j’avais joué en quatre mois.

«Donc, compte tenu de cela, Eisenhower était un bon voyage. J’ai maintenant hâte de jouer à nouveau en Asie-Pacifique. J’aime la Thaïlande. Et j’adore l’Asie-Pacifique, ils ont fait un excellent travail avec eux là où ils se trouvent lors de leur événement. Avec un peu de chance, vous savez, cela réveillera de bons souvenirs de 2018, comme me mettre en lice pour gagner cette année. Donc ça devrait être très amusant.

Depuis 2018, Thomas, qui était alors basé à Dubaï, a déménagé aux États-Unis où il bénéficie d’une bourse de golf à la célèbre Oklahoma State University, qui a produit de superbes jeunes stars dont Viktor Hovland récemment et Rickie Fowler dans le passé.

En 2018, peu après l’arrivée, Thomas avait déclaré : « Cette médaille (la deuxième place) signifie beaucoup pour moi. Ce 4-over le premier jour était assez décourageant mais je suis très fier d’avoir riposté à partir de là et d’être passé si près », a déclaré Thomas. “Je n’ai tout simplement pas bien marqué car les putts ne sont pas tombés (le premier jour).”

En partant cette année-là, il a déclaré: «C’est bon de savoir que je peux gagner car j’ai encore peut-être deux ou trois coups (l’AAC).

Maintenant, Thomas avec un groupe d’autres amateurs indiens est de retour.

Thomas a beaucoup d’expérience, de jouer chez les amateurs et aux côtés des professionnels. Il a même remporté un événement professionnel alors qu’il était amateur à Dubaï et a également fait des coupes dans de grands événements.

Thomas dirigera une solide équipe de sept hommes lors de la 13e édition du Championnat amateur d’Asie-Pacifique (AAC) qui se jouera au Amata Spring Country Club à Chonburi, en Thaïlande, du 27 au 30 octobre.

L’équipe indienne comprend Shat Mishra, qui a été très régulier sur le circuit national ; Milind Soni, membre de l’équipe indienne de l’AAC 2021, où il a terminé 41e et Aryan Roopa Anand, double vainqueur des All India Amateur Championships, un événement qui a plus de 100 ans.

Les autres sont Krishnav Nikhil Chopra, qui ira bientôt aux États-Unis pour jouer au golf universitaire et est le fils de l’ancien joueur de cricket indien, Nikhil Chopra.

Ensuite, il y a Arjun Gupta, basé à Dubaï, vainqueur des amateurs d’Abu Dhabi en 2000 et cinquième au Kenya Amateurs et Shaurya Bhattacharya, sixième au Dutch Amateurs sont les autres.

L’AAC a un héritage solide et les amateurs adorent en faire partie.

L’Indien Rashid Khan, qui a remporté deux fois l’Asian Tour et de nombreuses fois le Professional Golf Tour of India, se souvient très bien de l’AAC inaugural au Mission Hills Golf Club de Shenzhen, en Chine.

“Il y avait beaucoup d’excitation parmi nous, les amateurs, avant le tournoi”, a déclaré Khan. “Nous étions impatients de jouer un événement impliquant l’Augusta National Golf Club et le R&A, et d’avoir la chance de jouer éventuellement le Masters.

«Nous nous attendions à beaucoup, mais quand nous y sommes arrivés, cela nous a encore époustouflé. De la configuration du parcours de golf à la façon dont nous, les joueurs, avons été traités, tout a été fait de manière très professionnelle et d’un niveau exceptionnellement élevé. Nous n’avions jamais rien vécu de tel auparavant. Nous avons commencé à avoir envie de plus d’expériences de ce genre.

L’AAC a été créée en 2009 en tant qu’initiative conjointe pour développer le jeu par la Confédération de golf d’Asie-Pacifique, le Masters Tournament et le R&A.

Le gagnant de l’événement peut jouer le tournoi des maîtres et l’Open et le deuxième obtient une place dans la série de qualification de l’Open pour l’Open.

