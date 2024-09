Raygun s’excuse auprès de la communauté du breakdance pour les réactions négatives aux Jeux olympiques de Paris

La B-girl connue sous le nom de Raygun s’est excusée auprès de la communauté australienne de breakdance pour les réactions négatives qui ont suivi sa performance virale alors qu’elle représentait le pays aux Jeux olympiques de Paris le mois dernier.

Dans la même interview, Rachael Gunn a cependant défendu sa qualification pour concourir lors des débuts du breakdance en tant que sport olympique et a soutenu une routine largement moquée qui comprenait une imitation d’un kangourou parmi d’autres mouvements non conventionnels.

« Je suis vraiment désolé pour la réaction négative que la communauté a subie, mais je ne peux pas contrôler la façon dont les gens réagissent », a déclaré Gunn, un professeur d’université de Sydney qui a eu 37 ans lundi, à Waleed Aly dans un épisode du talk-show australien «Le projet » diffusé mercredi.

« Malheureusement, nous avons simplement besoin de plus de ressources en Australie pour avoir une chance de devenir champions du monde. Historiquement, nous n’avons pas eu le meilleur palmarès en matière de titres mondiaux, donc je ne pense pas que ce soit uniquement de ma faute. »

En août, une pétition sur change.org a demandé une enquête sur le processus de sélection qui a permis à Gunn de participer au concours. Elle a reçu plus de 57 000 signatures, mais le site Web a retiré la pétition après qu’elle « a été signalée pour désinformation et a été examinée conformément à nos directives communautaires », a déclaré le site dans un communiqué.

« Les théories du complot étaient tout simplement horribles », a déclaré Gunn à Aly. « C’était bouleversant, car ce n’étaient pas seulement des gens qui ne comprenaient pas le concept de breakdance et qui étaient juste en colère contre ma performance. C’étaient des gens qui attaquaient maintenant notre réputation et notre intégrité. Et aucune d’entre elles n’était fondée sur des faits. »

Interrogée sur la manière dont elle s’est qualifiée pour les Jeux de Paris, Gunn a fait une pause avant de déclarer d’un ton neutre : « J’ai remporté les championnats d’Océanie », en référence à la compétition de qualification organisée l’automne dernier à Sydney.

« C’est aussi simple que ça ? » dit Aly.

« C’était une qualification directe », répondit Gunn en riant. « Ouais. »

Aly a ensuite demandé à Gunn si elle avait déjà eu des relations avec l’un des juges lors des qualifications.

« Il y avait neuf juges, tous étrangers », a déclaré Gunn. « Je ne pense pas qu’aucun d’entre eux ait déjà jugé quoi que ce soit dans lequel j’ai pu être. »

Gunn a déclaré qu’elle avait fait de son mieux pour se protéger des réactions négatives en faisant une pause dans les réseaux sociaux et sur Internet en général.

« C’est vraiment triste de voir à quel point cette chanson a suscité de la haine », a déclaré Gunn. « Et une grande partie de la réaction est due au fait que les gens ne sont pas très familiers avec le breaking et la diversité des approches en la matière. (…) L’énergie et le vitriol que les gens ont manifestés étaient assez alarmants. »

Aly a demandé à Gunn si elle pensait être la meilleure breakdanceuse d’Australie.

« Je pense que mon palmarès en témoigne », a déclaré Gunn. « J’ai été la meilleure B-girl australienne en 2020, 2022 et 2023. J’ai été invitée à représenter le pays à de nombreux championnats du monde – à Paris, en Corée. Vous savez, le record est là, mais tout peut arriver dans une bataille. »

Gunn a déclaré qu’elle n’avait toujours pas regardé sa performance olympique. Elle n’a pas non plus vu le sketch sur « Le Tonight Show avec Jimmy Fallon » se moquant d’elle. Mais, a déclaré Gunn, elle a bien l’intention de les voir tous les deux un jour.

« Je suis encore en train de tenter de décrire ce que je ressens à propos de tout ça », a-t-elle déclaré, « parce que j’ai l’impression de faire un rêve vraiment étrange, dont je vais me réveiller à tout moment. »

Gunn a déclaré qu’il y avait eu de nombreuses réactions positives et encourageantes « incroyables », notamment un appel téléphonique du milliardaire britannique et fondateur du groupe Virgin, Richard Branson. Selon Gunn, Branson a déclaré qu’il avait trouvé sa performance « courageuse et amusante » et qu’il « adorerait faire quelque chose avec moi et m’emmener sur des croisières avec Boy George ».

Virgin Voyages a déclaré au Times dans un courriel jeudi : « Sir Richard Branson a invité Raygun à monter à bord de nos navires pour notre série Celebration Voyage où elle pourra célébrer sa créativité et son individualité. Sir Richard, Boy George et Raygun sont actuellement en route vers Scarlet Lady, notre premier navire, pour terminer les Celebration Voyages. »