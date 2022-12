Rayan Ait Nouri remporte la dernière victoire des loups sur Everton

Rayan Ait Nouri a saisi le vainqueur cinq minutes après le début du temps d’arrêt alors que Wolverhampton Wanderers a quitté le pied de table avec une victoire 2-1 sur Everton lundi lors du premier match de Premier League du manager Julen Lopetegui en charge.

Ait Nouri a marqué à bout portant au poteau arrière après une courte pause des visiteurs pour déclencher des célébrations sauvages de la part des joueurs et du banc, et laisser les lutteurs de Frank Lampard quitter le terrain de Goodison Park sous les huées.

Les loups ont grimpé de deux places à la 18e place avec 13 points en 16 matchs, une place et un point derrière Everton, qui est maintenant en chute libre après une pause de six semaines dans la saison de Premier League pour la Coupe du monde.

La victoire sera un énorme coup de pouce pour Lopetegui et les Wolves, dont la dernière victoire à l’extérieur en Premier League est survenue en mars, également à Goodison Park. Ils avaient pris trois points sur la route à 33 depuis lors.

Mais dans la pirogue opposée, il y aura un sentiment de naufrage pour Lampard. Son équipe était la meilleure ce jour-là, mais alors que les Wolves ont tenté leur chance, Everton a gaspillé et a été puni pour cette débauche.

Everton a frappé l’avant en sept minutes avec son premier but sur un corner de toute la saison. Dwight McNeil a balancé le coup franc et un Yerry Mina non marqué a marqué son premier but en Premier League depuis deux ans.

Mais les Wolves ont riposté au milieu de la première mi-temps avec un corner bien travaillé qui a permis à Joao Moutinho de couper le ballon au poteau arrière et Daniel Podence a fourni une finition de volée soignée.

Everton a eu des chances de gagner à partir de là, y compris un tir de Ben Godfrey qui a été dégagé de la ligne. Mais alors que la foule les a poussés vers l’avant à la recherche d’un deuxième but, ils ont été touchés par un coup de poing d’Ait Nouri.

Les loups accueillent Manchester United et Everton se rendent à Manchester City lors de leurs prochains matchs samedi.

