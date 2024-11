Rayados aujourd’hui 1 novembre | Dernières nouvelles du club EN VIVO

L’étape finale du Ouverture 2024 cada vez plus près et les Rayados de Monterrey buscan sellar su pase a la ronda suivante.

Avant cela, je dois être confronté à tout ce duel de la journée 15 du certain avant les Zorros del Atlas et le Gigante d’Aceroen cherchant les trois points et en regardant les trois points.

Avec ça, Martin Demichelis vous devrez apporter vos meilleurs éléments avant l’un des équipements qui vous mèneront à la grande fête, car ils pronostiqueront un duel en cas de liguilla.

Por esto, le Rayados Vous devrez vous rendre au point pour cet entraînement, lors de la dernière séance d’entraînement à la maison, où vous espérez que vous pourrez connaître tous les éléments.

Por esto, le Rayados Vous devrez vous rendre au point pour cet entraînement, lors de la dernière séance d'entraînement à la maison, où vous espérez que vous pourrez connaître tous les éléments.

