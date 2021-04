Même les princesses Disney ont évolué au-delà de celles qui attendent que leur prince charmant améliore leur vie.

Tran exprime Raya, qui se lance dans une quête pour sauver son peuple.

Dans la vraie vie, Tran n’est pas moins féroce, bien que ses batailles aient été principalement contre le racisme et les trolls.

En tant que premier acteur américain d’origine asiatique à jouer le rôle principal dans un film « Star Wars », elle a été victime d’un assaut de harcèlement et d’intimidation en ligne qui l’a finalement forcée à abandonner complètement les médias sociaux.

« (Raya) voit le monde de cette manière idyllique aux yeux de biche, puis le monde se brise, et cela change la façon dont elle interagit avec le monde », a déclaré Tran au Hollywood Reporter. « C’était ma façon (dans le personnage). J’ai certainement dans le passé vu le monde à travers des lunettes roses, et maintenant j’ai l’impression d’être à l’arrière, en train de fumer une cigarette, (en disant), ‘je’ j’ai vu des choses. ‘ »

Queen Latifah dans « The Equalizer »: L’actrice / chanteuse / rappeuse joue le rôle de maman célibataire Robyn McCall dans le redémarrage de CBS, qui présente cette fois une femme noire en tant qu’ange gardien sous le radar qui possède tous les types de compétences pour aider ceux qui en ont besoin.

Personne n’est mieux placé pour discuter du changement à Hollywood que la productrice exécutive de l’émission, Debra Martin Chase.

Elle est la première femme afro-américaine à produire un long métrage qui a rapporté plus de 100 millions de dollars (« Courage Under Fire » avec Denzel Washington et Meg Ryan) et la première productrice afro-américaine à signer un accord global avec un grand studio.

Chase a également produit les films « The Princess Diaries », « The Sisterhood of the Travelling Pants » et « The Cheetah Girls », ainsi que les films « Rodgers & Hammerstein’s Cinderella », récompensés aux Emmy Awards, qui avaient une distribution diversifiée, dont les chanteurs Brandy et le feu Whitney Houston. (Et comme « Raya » est disponible sur Disney +.)

« C’est le meilleur depuis que je suis à Hollywood », a déclaré Chase à CNN dans une récente interview.

«Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de travail à faire parce qu’il y en a définitivement», a-t-elle déclaré. « Mais je pense qu’il y a enfin une reconnaissance à Hollywood que les histoires sur les personnes de couleur, sur les femmes de couleur, sur les femmes ont un public et peuvent être rentables. »

L’original « Equalizer » a été diffusé dans les années 80 et mettait en vedette Edward Woodward. Cette fois-ci, a déclaré Chase, la reine Latifiah est en train de tuer le rôle parce que « elle est totalement crédible en train de botter le cul, en plus elle est belle. »

« Nous avons cette incroyable équipe créative, mais je pense aussi que le monde est prêt à voir une femme noire qui ne fait pas de prisonnière et qui aide les gens qui ont besoin d’aide », a déclaré Chase. « Le monde n’est pas dans un endroit formidable en ce moment, alors ne souhaitons-nous pas tous qu’il y ait quelqu’un qui puisse redresser la balance pour nous? »

Elizabeth Olsen dans « WandaVision »: Comment dire cela sans spoilers?

Disons simplement qu’il y a un moment dans la finale de la mini-série à succès Disney + qui affiche parfaitement le thème ici des personnages féminins puissants.

Olsen joue le rôle de Wanda Maximoff / la sorcière écarlate face à Paul Bettany dans le rôle de Vision.

Pour être sûr, l’univers Marvel est rempli de femmes héroïques qui sont littéralement super (puissantes).

Mais il y a juste quelque chose à propos d’Olsen dans ce rôle et la gamme d’émotions qu’elle dégage de manière transparente qui la distingue.

Sans parler de la force de l’histoire d’amour au centre de la série.

« Le voyage de Wanda et Vision jusqu’à ce point est une histoire d’amour pur et innocent et de connexion profonde avec une autre personne », a déclaré Olsen à Elle. « C’était aussi très traumatisant. La tragédie a toujours été leur histoire. Dans notre émission, nous essuyons ça et repartons à zéro. »

Maintenant, si seulement nous pouvions amener certaines de ces héroïnes féminines à travailler sur des choses comme l’équité salariale dans le monde réel et autres.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

« WeWork: ou la fabrication et la rupture d’une licorne de 47 milliards de dollars »

Avec des interviews avec des journalistes, des experts et d’anciens employés de haut rang, ce documentaire raconte l’histoire de «la montée et la chute de l’une des plus grandes incendies d’entreprises et bulles de capital-risque de ces dernières années».

Il offre un aperçu des coulisses de ce qui s’est passé à la fois avec la société et son co-fondateur controversé et ancien PDG, Adam Neumann.

Le doc commence à diffuser vendredi sur Hulu.

«Tina»

En parlant de documentaires, si vous n’avez pas encore vu celui sur Tina Turner, qu’attendez-vous?

À 81 ans, la femme qui a beaucoup survécu pour devenir une icône partage des parties de son histoire que vous ne connaissiez peut-être pas.

Sans parler de la musique!

« Tina » est actuellement sur HBO, qui appartient à la société mère de CNN.

‘Magical Andes: Saison 2’

Couvrant sept pays d’Amérique du Sud, les Andes ont toujours une autre aventure à raconter. Découvrez ces histoires dans la deuxième saison de cette série documentaire, qui présente aux téléspectateurs à la fois le paysage inspirant et les gens.

Il est actuellement diffusé sur Netflix.

Deux choses à écouter:

Elle est sur la scène musicale depuis un certain temps, mais Louisa Rose Allen, mieux connue sous le nom de Foxes, n’a vraiment pas sorti une tonne de musique.

Le chanteur anglais a gagné en popularité en 2012 en tant que chanteur du tube du producteur Zedd, « Clarity ».

Son premier album, « Glorious », est sorti en 2014 suivi de son deuxième album studio, « All I Need », deux ans plus tard.

Après une interruption de quatre ans, Foxes a sorti quelques singles en 2020 et nous offre maintenant un EP, « Friends in the Corner », sorti jeudi.

Si la douleur produit vraiment de la bonne musique, attendez-vous à un blockbuster de Demi Lovato.

« Dancing with the Devil … The Art of Starting Over » est son septième album studio et, comme sa nouvelle série documentaire YouTube, également nommée, est née de sa surdose presque fatale en 2018.

« Si vous l’écoutez piste par piste, si vous suivez la liste des pistes, c’est un peu comme la bande originale non officielle du documentaire », a déclaré Variety Lovato en début de mois lors d’un livestream sur Clubhouse. « Parce que ça suit vraiment ma vie ces deux dernières années. »

Le nouvel album devrait sortir vendredi.

Une chose dont il faut parler:

Cela a été une période difficile dans l’industrie de la restauration, mais avec le déploiement du vaccin Covid en cours et l’été prochain, les choses vont-elles changer?

L’actrice / productrice Priyanka Chopra Jonas semble le parier.

Elle est collaboratrice pour Sona, un nouveau restaurant dans le quartier Gramercy de New York.

« SONA est l’incarnation même de l’Inde intemporelle et des saveurs avec lesquelles j’ai grandi », a-t-elle écrit dans une annonce début mars sur son compte Instagram vérifié. « La cuisine est dirigée par l’incroyable chef @harinayak, un talent magistral, qui a créé le menu le plus délicieux et le plus innovant, vous emmenant dans un voyage gastronomique à travers mon pays étonnant. »

Si quelqu’un peut aider à transformer l’endroit en un point chaud, ce doit être la charismatique Chopra Jonas, qui est une gourmande bien connue et une femme d’affaires avisée.

Quelque chose à siroter

Je sais que je ne suis pas le seul à manquer Chrissy Teigen sur Twitter.

Cela fait plus d’une semaine que l’utilisateur expérimenté a supprimé son compte, expliquant qu’après une décennie, il «ne me sert plus aussi positivement que négativement, et je pense que c’est le bon moment pour appeler quelque chose».

Trolling son mari John Legend, s’attaquant à l’injustice et plus encore, Teigen était tout ce que j’apprécie de la plate-forme de médias sociaux.

Mais il semble que toutes les choses que je n’aime pas vraiment l’ont chassée. C’est une femme qui a littéralement partagé ses tragédies (la perte de leur fils Jack à cause de complications de la grossesse, par exemple) et ses triomphes avec nous, donc tout ce qui fonctionne pour elle, je la soutiens.

Et nous serons là si jamais elle décide de revenir.