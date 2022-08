RaYa de Bade Achhe Lagte Hain 2, SaiRat de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et d’autres jodis de la télévision dont l’histoire d’amour a souffert à cause des morceaux de séparation forcée

De Bade Achhe Lagte Hain 2, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin à Imlie et d’autres émissions de télévision ont également dominé les cœurs en ligne et dans les charts TRP. Aujourd’hui, ayons un dekko sur la liste des jodis de la télévision qui ont été séparés et les fans ont besoin de leurs retrouvailles dès que possible.