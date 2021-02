Ray Warren est indigné par l’invasion de son domicile alors que sa fille dit que l’anneau du Temple de la renommée a été volé

La fille glamour de la légende du commentateur de la LNR Ray Warren a plaidé pour l’aide publique pour trouver la bague du Temple de la renommée de son père après qu’elle ait été volée lors d’une invasion de domicile.

Holly Warren dormait avec son fils Mateo pendant que sa mère Cher et son père de 77 ans dormaient à l’étage lorsque les cambrioleurs sont entrés par effraction dans la maison familiale samedi matin.

«Entre 2 heures du matin et 5 heures du matin, quelqu’un est entré par effraction dans notre maison familiale», a déclaré Holly sur Facebook.

« Ils ont fouillé mon sac à main, le bureau de mon père, volé nos clés de voiture et un portefeuille. Mais le pire de tout, ils ont volé quelque chose d’irremplaçable. Le «Hall of Fame Ring» de mon père.

Holly Warren dormait avec son fils Mateo pendant que sa mère Cher et son père Ray (photographiés à l’intronisation au Temple de la renommée de la LNR 2019) dormaient à l’étage lorsque les cambrioleurs sont entrés par effraction dans la maison familiale samedi matin.

Warren a reçu la bague du Temple de la renommée pour commémorer l’occasion historique et a gardé la bague plaquée or sertie de diamants chez lui.

Warren est connu sous le nom de « Voice of Rugby League » et a commenté pour Channel Nine pendant plus de 30 ans.

En 2019, il est devenu le premier diffuseur à être intronisé au Temple de la renommée de la LNR.

Sa fille Holly a critiqué l’invasion de domicile dans son message sur les réseaux sociaux.

« Pour tous ceux qui connaissent mon père, savent qu’il a travaillé extrêmement dur pour arriver là où il est et qu’il ne le mérite pas », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes tellement reconnaissants d’être en sécurité et que personne n’a été blessé, mais c’est un sentiment horriblement intrusif de savoir que quelqu’un ferait quelque chose d’aussi violent et irrespectueux. »

Le fils de Warren, Mark, s’est rendu sur Instagram pour dire qu’il se sentait « blessé et dérangé » par « l’écume lâche » qui a volé sa famille.

Je ressens également un sentiment d’impuissance, que cette racaille pourrait emporter une pièce de famille précieuse Dads nrl Hall Of Fame Ring cette nuit-là si spéciale à tant de niveaux pour nous », a-t-il déclaré.

Warren a envisagé de prendre sa retraite à la fin de l’année dernière après avoir commenté State of Origin III.

La pandémie de Covid-19 avait contraint la LNR à déplacer l’État d’origine de son créneau de milieu d’année à novembre.

Les restrictions de foule signifiaient également que Warren devait appeler le match depuis son studio Channel Nine plutôt que dans le stade.

« Quand je suis parti après cette origine, je pensais que c’était ça », a-t-il déclaré au Sydney Morning Herald.

‘Puis j’ai pensé:’ Attendez, j’avais fait quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant ‘: arrêter le tube. Je n’avais jamais envisagé de ne pas être à l’événement, autrefois, mais c’était la réalité de l’appel l’année dernière.

« J’étais prêt à tout arracher l’année dernière, mais quand j’y ai pensé, ce n’était pas le type de saison que j’aimerais jouer. »