Ray Stevenson décède à 58 ans: l’acteur irlandais a joué dans les films Thor de Marvel et la série Star Wars Ahsoka

L’acteur Ray Stevenson est décédé à 58 ans, quelques jours seulement avant son 59e anniversaire, DailyMail.com peut le confirmer.

Le comédien nord-irlandais était connu pour avoir joué dans une série de films d’action et de fantasy, notamment les films Thor de Marvel, Punisher: War Zone, King Arthur et la prochaine série Star Wars: Ahsoka.

Aucune cause de décès n’a été révélée, mais le journal italien République a rapporté que l’acteur ne se sentait pas bien et s’était rendu à l’hôpital quelques jours avant sa mort.

On pense qu’il travaillait sur le film Cassino à Ischia où il devait jouer une star d’action en disgrâce aux prises avec la relance de sa carrière et les conséquences de quitter sa famille pour la gloire.

Stevenson est décédé dimanche, a déclaré son représentant.

Ray Stevenson décède à 58 ans: l’acteur irlandais a joué dans les films Thor de Marvel et dans la prochaine série basée sur Star Wars Ahsoka (photographié à Londres en avril)

L’acteur est né à Lisburn, en Irlande du Nord, le 25 mai 1964, le deuxième des trois fils d’un pilote de la Royal Air Force et de sa femme.

La famille a déménagé en Angleterre quand il avait huit ans.

À l’âge adulte, il s’inscrit à la Bristol Old Vic Theatre School et obtient son diplôme à 29 ans.

Après avoir fait des apparitions dans diverses émissions de télévision et téléfilms, Ray a fait ses débuts sur grand écran dans The Theory of Flight en 1998, en tant que gigolo, aux côtés de Kenneth Branagh et Helena Bonham Carter.

Il a obtenu un travail stable après être apparu dans diverses séries télévisées britanniques.

La présence imposante de l’acteur de 6’3″ lui ​​a valu le rôle de Dagonet dans King Arthur en 2004, face à un autre acteur prometteur, Clive Owen.

Après cela, il a commencé à gagner plus de rôles d’action, jouant un soldat costaud avec un cœur d’or dans la mini-série Rome gagnante d’un Emmy, et plus tard en tant qu’anti-héros d’action Frank Castle dans Punisher: War Zone.

Dans une interview de 2008 avec Collisionneurl’acteur de formation classique a déclaré qu’il ne connaissait pas la bande dessinée sur laquelle le personnage est basé.

« En toute honnêteté, quand je l’ai lu pour la première fois, j’ai pensé: » C’est juste extrêmement violent. Qu’est-ce que c’est que ça? »‘

Se référant au personnage, il a expliqué « Vous ne voulez pas être Frank ». C’est étrange d’avoir le genre de protagoniste ou de héros d’un film que vous ne voulez pas vraiment être. C’est ce qui m’a intrigué.

L’acteur était catégorique sur le fait qu’il ne voulait pas que les fans imitent le personnage et a insisté sur le fait que cela était clairement indiqué dans le scénario.

«Il est dans un endroit si sombre. Il a peut-être fait la paix avec ça, mais il n’y a pas de lumière au bout du tunnel. Il n’y a pas de rédemption pour Frank. C’est profondément intrigant.

L’un des derniers rôles de l’acteur est dans la prochaine série Star Wars : Ahsoka. Il a assisté à une table ronde avec les co-stars Ivanna Sakhno et Diana Lee Insosanto à la Star Wars Celebration 2023 en avril à Londres

La star des Trois Mousquetaires laisse dans le deuil sa compagne, l’anthropologue Elisabetta Caraccia et leurs enfants Sebastiano, 15 ans et Leonardo, 12 ans

La star vibrante a pu montrer son côté dur mais fidèle à Thor en tant que Volstag, membre des Warriors Three, et portait un gros costume pour le rôle.

« Je suis Volstag et ce que vous voyez est ce que vous obtenez », a-t-il déclaré à Collider en 2010.

‘C’est un bon vivant amoureux de la vie épicurien goodfellow. C’est un dieu, ce qui aide. Il est plein de vie.

«Il y a une merveilleuse innocence en lui. la star a expliqué, « et la loyauté inébranlable d’un gros chien Saint-Bernard. Il était venu courir dans la neige avec un baril de bière pour te sauver la vie. Vous savez, il a une étincelle dans les yeux. Il est toujours partant pour une fête. Ouais, c’est à peu près tout. C’est un bon œuf à tout faire. Gros œuf, mais un bon œuf.

Ray a ensuite repris le rôle dans Thor : The Dark World et dans Thor : Ragnarok.

La star polyvalente a rejoint la famille Star Wars après avoir prêté sa voix à Gar Saxon dans la série animée Star Wars : The Clone Wars. Il jouera le rôle de Baylan Skoll dans la prochaine série Star Wars : Ashoka, avec Rosario Dawson en tant que personnage principal.

La série devrait débuter en août.

Il est apparu ses apparitions dans Ahsoka et le prochain drame historique Gateway to the West sera ses derniers rôles.

La star des Trois Mousquetaires laisse dans le deuil sa compagne, Elisabetta Caraccia et leurs enfants Sebastiano, 15 ans et Leonardo, 12 ans.