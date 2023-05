Ray Stevenson, un acteur vétéran de films comme « Punisher: War Zone », « Thor », « RRR » et de grandes émissions de télévision comme « Vikings » et un spin-off de Star Wars, est décédé à l’âge de 58 ans, Fox News Digital peut confirmer .

Un représentant de Stevenson a confirmé qu’il était décédé dimanche. Aucun autre détail n’a été partagé pour le moment.

Stevenson avait été choisi pour un rôle aux côtés de Rosario Dawson dans la prochaine émission Star Wars de Disney + « Ahsoka », qui est un spin-off de l’émission à succès « The Mandalorian ».

Stevenson est né à Lisburn en 1964. Après avoir fréquenté la Bristol Old Vic Theatre School et des années de travail à la télévision britannique, il a fait ses débuts au cinéma dans le film « The Theory of Flight » de Paul Greengrass en 1998. En 2004, il est apparu dans « King Arthur » d’Antoine Fuqua en tant que chevalier de la table ronde et plusieurs années plus tard a joué le rôle principal dans l’adaptation Marvel « Punisher: War Zone ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport