Ray Stevenson – acteur de RRR, Thor et Star Wars – décède à 58 ans

Ray Stevenson, l’acteur nord-irlandais qui a joué le méchant gouverneur britannique dans RRR, Volstagg dans les films Thor et un antagoniste principal de la prochaine série Star Wars Ahsoka, est décédé à l’âge de 58 ans.

Les représentants de Stevenson ont déclaré qu’il était décédé dimanche, quatre jours avant son anniversaire. Le journal italien La Repubblica signalé il avait été hospitalisé pour une maladie soudaine sur l’île d’Ischia, alors qu’il était en production sur le film Cassino à Ischia.

Stevenson est né à Lisburn, en Irlande du Nord, en 1964. Sa famille a déménagé en Angleterre quand il avait huit ans. Après avoir fréquenté l’école de théâtre de Bristol Old Vic et des années de travail à la télévision britannique, il fait ses débuts au cinéma dans le film The Theory of Flight de Paul Greengrass en 1998. En 2004, il est apparu dans King Arthur d’Antoine Fuqua en tant que chevalier de la table ronde et plusieurs années plus tard a joué le rôle principal dans l’adaptation pré-Disney Marvel Punisher: War Zone.

Bien que Punisher n’ait pas été le film le mieux évalué, il avait un autre aperçu de Marvel dans les trois premiers films de Thor, dans lesquels il jouait le guerrier asgardien Volstagg. Parmi les autres rôles de film importants, citons la trilogie Divergent, GI Joe: Retaliation et The Transporter: Refueled.

Une présence imminente à 1,91 m (six pieds trois) de haut, Stevenson a joué sa part de soldats passés et présents; il a dit un jour dans une interview: « Je suppose que je suis un vieux guerrier dans l’âme. »

Sur le petit écran, il était l’espiègle Titus Pullo dans la série HBO Rome, un rôle qui a vraiment lancé sa carrière aux États-Unis et lui a valu une carte SAG à l’âge de 44 ans. La série s’est déroulée de 2005 à 2007.

« Ce fut l’une des principales années de ma vie », a déclaré Stevenson dans une interview. «Cela m’a fait m’asseoir dans ma peau et dire, faites simplement le travail. Le travail suffit.

Dans la revue Variety de Rome, Brian Lowery a écrit que « l’imposant Stevenson se distingue certainement comme un guerrier bagarreur, prostitué et pas trop brillant – une force de la nature qui, malgré ses excès, continue d’atterrir sur ses pieds ».

Il était Barbe Noire dans la série Starz Black Sails, le commandant Jack Swinburne dans la série télévisée allemande Das Boot et Othere sur les Vikings.

Stevenson a également fait un travail vocal dans Star Wars Rebels et The Clone Wars, en tant que Gar Saxon, et a un rôle dans la prochaine série d’action en direct Star Wars Ahsoka, dans laquelle il joue le méchant Baylan Skoll. La saison de huit épisodes est attendue sur Disney+ en août.

Dans une interview avec Backstage en 2020, Stevenson a déclaré que ses idoles d’acteur étaient « comme Lee Marvin, Gene Hackman ».

« Jamais une mauvaise performance, et courageux et intrépide dans ce calibre », a déclaré Stevenson. «Ce n’était jamais le jeune homme chaud; c’étaient des hommes auxquels je pouvais m’identifier.

Stevenson a trois fils avec l’anthropologue italienne Elisabetta Caraccia, qu’il a rencontrée alors qu’il travaillait sur Rome.