Ray Parker Jr., candidat à “The Masked Singer”, sur l’élimination, créant la chanson thème de “Ghostbusters”

Après une double élimination sur “The Masked Singer” de Fox, Ray Parker Jr. a détaillé son expérience “amusante” dans l’émission du concours de chant.

“C’était merveilleux. … C’était quelque chose de nouveau et de différent à faire”, a déclaré Parker à Fox News Digital.

Lorsque le costume de Sir Bugaboo de Parker a été dévoilé, il a parlé des défis auxquels il était confronté en portant la grande tête de costume, en forme de chat vert du Cheshire.

‘EXORCIST’ STAR LINDA BLAIR RÉFLÉCHIT SUR ‘LE CHANTEUR MASQUÉ’, SI ELLE A JAMAIS EXPÉRIMENTÉ UNE ACTIVITÉ PARANORMALE

“Il fait chaud à l’intérieur. Vous ne pouvez pas respirer … vous essayez de lire les paroles, essayez de chanter, essayez de jouer. … Il fait encore plus chaud parce qu’ils allument toutes ces lumières chaudes”, a fait remarquer Parker.

Il a ajouté que, quelles que soient les conditions de chant, “le spectacle doit continuer” et qu’il avait toujours une expérience agréable sur “The Masked Singer”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Vous n’avez qu’à continuer le spectacle. … J’ai trouvé que c’était assez drôle. Je l’ai pris comme une … belle comédie, et c’était divertissant. C’était amusant à faire.”

Le musicien est surtout connu pour avoir écrit la chanson thème “Ghostbusters” il y a plus de trois décennies, et il a déclaré à Fox News Digital qu’il n’aurait jamais deviné que la chanson deviendrait si populaire.

JERRY SPRINGER RÉFLÉCHIT SUR “LE CHANTEUR MASQUÉ” ET PARTAGE S’IL SERA JAMAIS EN “PLEINE RETRAITE”

“Je ne pensais pas que ce serait un disque ou quoi que ce soit. … La chanson a pris sa propre vie”, a expliqué Parker.

Parker n’a été embauché que pour créer une chanson pour un clip de 20 secondes dans le film et a déclaré qu’il n’aurait jamais imaginé que cela gagnerait autant en popularité.

“Je suis heureux que cela se soit transformé en ce qu’il est devenu, mais absolument aucune idée, aucun indice que cela pourrait jamais être ça”, a admis Parker.

Le musicien nominé aux Grammy Awards a également révélé qu’il travaillait sur un nouvel album, “Make America High Again”.

Il a discuté de sa décision derrière le nom de son projet.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Pour une raison quelconque, cela semble être la bonne chose à faire. … J’aimerais rendre l’Amérique encore plus haute comme nous l’étions dans les années 60 … juste à cette époque où le pays poussait de l’avant et montait plus haut “, Parker a déclaré à Fox News Digital.