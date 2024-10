Ray Nicholson, star de « Smile 2 », parle de son inspiration par son père Jack Nicholson

Nous avons déjà vu ce sourire… en quelque sorte.

Sur le tapis rouge du prochain Sourire 2la suite du film d’horreur réalisé par Sosie Bacon sur un signe avant-coureur souriant de la mort, la star Ray Nicholson a été interrogée sur son approche du genre et sur la façon dont les fans ont comparé le sourire sur l’affiche de son personnage à celui du dérangé de son père Jack Nicholson. sourire narquois pour le film fondateur de Stanley Kubrick Le Brillant.

« Nous sommes des personnes très différentes », l’acteur dit Date limite à la première. « Je suis né en 1992, lui est né en 1937. Les choses qui m’affectent ne l’affectent pas nécessairement. Évidemment, je l’aime. Il est mon inspiration. Je dînais avec lui tous les soirs. Je l’ai étudié, c’est comme ça que j’ai appris à être un être humain. Alors, bien sûr, nous allons être un peu similaires.

Mais Nicholson, dont les crédits incluent Pizza à la réglisse et Jeune femme prometteusea admis qu’il n’était pas sûr de vouloir affronter le répertoire de papa. (Et qui le ferait ? Avec trois Oscars et une multitude de films emblématiques dans One a survolé un nid de coucou, Chinatown, termes d’affection, quelques hommes bons, aussi bon que possible, Les défunts et Quelque chose doit céder.)

« En ce qui concerne en parler, s’il me disait quelque chose, je n’enquêterais probablement pas moi-même parce que je me dirais : ‘Tu es le meilleur, bien sûr, c’est vrai’, et ce n’est peut-être pas le cas. travaille pour moi », a déclaré Nicholson. «Je l’aime. C’est aussi mon héros. Je suis l’enfant le plus chanceux du monde.

Sourire 2sorti en salles le 18 octobre, se déroule alors que la pop star mondiale Skye Riley (Naomi Scott) est aux prises avec les effets inexplicables et croissants de la présence d’une silhouette souriante obsédante qui la suit partout où elle va. La suite de Paramount met également en vedette Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo et Dylan Gelula.

Voir le clip de Nicholson sur le tapis ci-dessous :