Ray Liotta: Un regard sur la vie de la star des “Les Affranchis” derrière la caméra et en tant que légende hollywoodienne

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ray Liotta — connu pour son rôle emblématique d’Henry Hill dans le film de Martin Scorsese — a commencé sa carrière à Tinseltown dans les années 1980. Il est devenu célèbre dans “Les Affranchis” lorsqu’il a dépeint un vrai gangster qui gravissait les échelons d’une famille criminelle à Brooklyn.

Liotta a ensuite joué dans des dizaines de projets cinématographiques et télévisuels, dont “The Many Saints of Newark”, “Hannibal” et “Shades of Blue”, et a travaillé avec Johnny Depp dans le film “Blow” de 2001. Derrière la caméra, Liotta était un papa adoré de sa fille Karsen, 23 ans, qu’il partageait avec son ex-femme, Michelle Grace.

Au moment de sa mort, Liotta était fiancée à Jacy Nittolo. Il est décédé jeudi à l’âge de 67 ans en République dominicaine.

Une star est née

Raymond Allen Liotta, né dans le New Jersey le 18 décembre 1954, a poursuivi une carrière dans l’industrie du divertissement après avoir obtenu un baccalauréat en beaux-arts de l’Université de Miami en 1978.

Sa première grande pause a été avec Joey Perrini dans le feuilleton de jour “Another World” de 1978 à 1981. Il a travaillé sur “St. Elsewhere” et quelques épisodes de l’adaptation télévisée de “Casablanca” en 1983.

Liotta a pivoté dans les films la même année avec son premier rôle au cinéma et a travaillé aux côtés de Pia Zadora dans “The Lonely Lady”, qui s’est avéré être une bombe au box-office et a été critiqué par les critiques.

Seulement trois ans plus tard, il a été choisi pour son premier grand rôle au cinéma dans “Something Wild” avec Melanie Griffith et Jeff Daniels. Liotta a remporté sa première nomination aux Golden Globe Awards pour le meilleur acteur dans un second rôle – film, mais a perdu le trophée face à Tom Berenger dans “Platoon”.

RAY LIOTTA SE SOUVENIT DE SES CO-STARS “GOODFELLAS” ET DE SES PAIRS DE HOLLYWOOD : “DIEU EST UN GOODFELLA”

« Si vous le construisez… »

Liotta a reçu des éloges pour son rôle de fantôme de Shoeless Joe Jackson dans le film de baseball classique de 1989 “Field of Dreams”, qui mettait également en vedette Kevin Costner, James Earl Jones, Amy Madigan et Burt Lancaster dans son dernier rôle au cinéma.

Le drame sportif fantastique sur un cultivateur de maïs de l’Iowa, qui construit un terrain de baseball au milieu de sa récolte, a été nominé pour trois Oscars et a été sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry par la Bibliothèque du Congrès en 2017 comme “culturellement, significatif d’un point de vue historique ou esthétique.”

Presque dès qu’il a quitté le champ extérieur, Liotta a frappé un coup de circuit avec sa performance sans doute la plus célèbre en tant que Henry Hill dans “Les Affranchis”, aux côtés de Joe Pesci, Robert De Niro, Lorraine Bracco et Paul Sorvino. “Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être un gangster”, a déclaré Liotta dans le rôle d’Henry Hill dans la première ligne du film.

Le film réalisé par Scorsese basé sur le livre non romanesque de 1985 “Wiseguy” de Nicholas Pileggi sur l’ascension et la chute d’un célèbre chef de la mafia, a été nominé pour des dizaines de prix et est largement considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps. Le réalisateur David Chase a déclaré que le film de gangsters l’avait inspiré pour créer la série télévisée à succès de HBO “The Sopranos”, qui partage également près de deux douzaines des mêmes personnages.

Liotta a continué à travailler sur des films d’action avec “Unlawful Entry” et “No Escape”, avant de changer de rythme dans le domaine du long métrage familial avec “Corrina, Corrina” avec Whoopi Gholdberg en 1994, et “Operation Dumbo Drop” l’année suivante.

Il est retourné travailler avec De Niro dans le drame policier néo-noir de 1997 “Cop Land” avec également Sylvester Stallone, Harvey Keitel et Michael Rapaport. Liotta se sentait à l’aise de porter un badge devant la caméra, où il a travaillé comme détective sur “Phoenix” avec Anthony LaPaglia, Anjelica Huston et Daniel Baldwin en 1998.

Liotta a changé de vitesse en incarnant Frederick “Fred” Jung dans “Blow” avec Johnny Depp, un film de 2001 basé sur les histoires réelles de George Jung, Pablo Escobar et le cartel de Medellín. Cette même année, il a travaillé sur “Hannibal” et “Heartbreakers”.

RAY LIOTTA RÉVÈLE POURQUOI LES FILLES DE FRANK SINATRA LUI ONT ENVOYÉ UNE TÊTE DE CHEVAL

Il avait un faible pour le néo-noir, le genre dramatique policier, et a travaillé sur “Narc”, “Identity”, “John Q.” avec Denzel Washington, “Powder Blue” avec Patrick Swayze et “Hero Wanted” avec Cuba Gooding, Jr.

En 2011, Liotta a travaillé avec Channing Tatum et Al Pacino dans “The Son of No One”, et a suivi en 2012 avec “Killing Them Softly” avec Brad Pitt et James Gandolfini, “Wanderlust” avec Paul Rudd et Jennifer Aniston, et “No Sudden Move” avec Benicio del Toro, Don Cheadle, Jon Hamm et Brendan Fraser.

Sa voix demeure dans l’infamie en tant que Tommy Vercetti dans le jeu Grand Theft Auto: Vice City de 2002, et il a raconté “Inside the Mafia” pour la chaîne National Geographic en 2004, en plus de la série documentaire AMC “The Making of the Mob ” en 2015.

Succès du petit écran

Non seulement Liotta était connu pour ses dizaines de rôles au cinéma, mais il a également laissé une marque à la télévision. Liotta a remporté un Emmy Award en 2004 pour un acteur invité exceptionnel dans une série dramatique pour son rôle de Charlie Metcalf dans un épisode du drame médical “ER”, et a été nominé pour plusieurs Screen Actors Guild Awards pour divers rôles.

Il a incarné Frank Sinatra dans le téléfilm “The Rat Pack” en 1998 et a travaillé sur cinq épisodes de la mini-série historique “Texas Rising” en 2015.

Son émission de télévision la plus remarquable a joué dans le drame policier américain “Shades of Blue” avec Jennifer Lopez et Drea de Matteo, qui a duré 36 épisodes de 2016 à 2018.

Liotta est récemment revenue au cinéma traditionnel avec “The Many Saints of Newark”, et était également un incontournable aux côtés de Taron Egerton dans la série Apple TV + “Black Bird”.

Liotta laisse un héritage

Le natif du New Jersey a épousé la productrice Michelle Grace en 1997, et le couple a une fille, Karsen, 23 ans. Grace et Liotta ont divorcé en 2004.

Il aurait rencontré le fiancé Jacy Nittolo par l’intermédiaire de sa fille lors d’une fête, et le couple s’est fiancé vers Noël 2020.

“Les souhaits de Noël se réalisent” il a écrit dans la légende d’une publication Instagram partagée à l’époque. “J’ai demandé à l’amour de ma vie de m’épouser, et Dieu merci, elle a dit oui !!!”

Nittolo a quatre enfants d’une relation précédente : les fils Dax, 24 ans, Chazz, 22 ans et Joey, 11 ans, et sa fille Jade, 19 ans.

Liotta est décédé dans son sommeil à l’âge de 67 ans en République dominicaine lors du tournage du film “Dangerous Waters”. Nittolo était avec lui au moment de sa mort.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Sa co-vedette de “Les Affranchis”, Joe Pesci, a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué : “Dieu est un Goodfella, et Ray aussi.”

Robert De Niro a déclaré à Fox News Digital : “J’ai été très attristé d’apprendre le décès de Ray. Il est bien trop jeune pour nous avoir quittés. Qu’il repose en paix.”

Martin Scorsese a déclaré: “Je suis absolument choqué et dévasté par la mort soudaine et inattendue de Ray Liotta. Il était si particulièrement doué, si aventureux, si courageux en tant qu’acteur. Jouer Henry Hill dans Good Fellas était un défi de taille, parce que le Le personnage avait tellement de facettes différentes, tellement de couches compliquées, et Ray était dans presque toutes les scènes d’un tournage long et difficile. Il m’a absolument étonné et je serai toujours fier du travail que nous avons fait ensemble sur cette image. Mon cœur sort avec ses proches, et ça fait mal pour sa perte, bien trop tôt.”

“Je suis complètement bouleversée d’apprendre cette terrible nouvelle concernant mon Ray”, a écrit Lorraine Bracco en ligne. “Je peux être n’importe où dans le monde et les gens viennent me dire que leur film préféré est Les Affranchis. Ensuite, ils demandent toujours quelle a été la meilleure partie de la réalisation de ce film. Ma réponse a toujours été la même… Ray Liotta.”

Jamie Lee Curtis a écrit sur Instagram : “Ray Liotta est décédé. Quel doux humain. Son travail d’acteur a montré sa complexité en tant qu’humain. Un bel artiste. Nous avons fait le beau film, Dominic et Eugene en 1986. Triste nouvelle.”

“Choqué et attristé d’apprendre le décès de Ray Liotta. Au-delà de l’extérieur de dur à cuire et des émotions étroitement liées de ses personnages emblématiques, il était un collaborateur doux, enjoué et passionné et un acteur brillant. RIP”, a déclaré le réalisateur James Mangold.

“RIP Ray Liotta. Je me sens tellement chanceux d’avoir affronté cette légende dans l’un de ses derniers rôles”, a écrit la star de “The Many Saints of Newark”. Alessandro Nivola. “Les scènes que nous avons faites ensemble faisaient partie des moments forts de ma carrière d’acteur. Il était dangereux, imprévisible, hilarant et généreux avec ses éloges pour les autres acteurs. Trop tôt.”