Ray Liotta, star de Goodfellas et Field of Dreams, est mort à 67 ans

Ray Liotta, l’acteur le plus connu pour avoir joué le gangster Henry Hill dans Affranchis et le joueur de baseball Shoeless Joe Jackson dans Champ de rêves, est mort. Il avait 67 ans.

L’attachée de presse de Liotta, Jen Allen, a déclaré qu’il était en République dominicaine pour tourner un nouveau film et qu’il ne s’est pas réveillé jeudi matin. Un responsable de l’Institut national des sciences judiciaires de la République dominicaine, qui n’était pas autorisé à parler aux médias, a confirmé le décès et déclaré que son corps avait été transporté à la morgue du Cristo Redentor.

Les condoléances ont rapidement afflué des pairs de Liotta.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Liotta Affranchis La co-star Robert De Niro a déclaré: “J’ai été très attristé d’apprendre le décès de Ray. Il est bien trop jeune pour nous avoir quittés. Qu’il repose en paix.”

Lorraine Bracco, qui jouait Karen Hill dans Affranchis, a tweeté jeudi qu’elle était “complètement bouleversée d’entendre cette terrible nouvelle à propos de mon Ray. Je peux être n’importe où dans le monde et les gens viendront me dire que leur film préféré est Goodfellas. Ensuite, ils demandent toujours quelle était la meilleure partie de faire ça film. Ma réponse a toujours été la même… Ray Liotta.”

Les acteurs Robert De Niro et Ray Liotta assistent à la quatrième édition annuelle des Guys Choice Awards de Spike TV qui s’est tenue aux studios Sony le 5 juin 2010 à Los Angeles. De Niro a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il était “très attristé” d’apprendre le décès de Liotta. Les deux ont partagé la vedette dans Goodfellas des années 1990. (Christopher Polk/Getty Images)

Alessandro Nivola, récemment apparu avec Liotta dans Les Sopranos film préquelle Les nombreux saints de Newark a écrit: “Je me sens tellement chanceux d’avoir affronté cette légende dans l’un de ses derniers rôles. Les scènes que nous avons faites ensemble faisaient partie des moments forts de ma carrière d’acteur. Il était dangereux, imprévisible, hilarant et généreux avec ses éloges pour les autres acteurs. Trop tôt.

Seth Rogen, avec qui Liotta a joué dans la comédie de 2009 Observer et rapporter a tweeté : “C’était une personne tellement adorable, talentueuse et hilarante. Travailler avec lui a été l’une des grandes joies de ma carrière et nous avons réalisé certaines de mes scènes préférées dans lesquelles j’ai jamais pu jouer. Une véritable légende d’immense talent et grâce. “

Combattu pour l’emblématique Affranchis rôle

Le natif de Newark, NJ, est né en 1954 et adopté à l’âge de six mois dans un orphelinat par un employé du canton et un propriétaire de pièces automobiles. Liotta a toujours supposé qu’il était principalement italien – les films aussi. Mais plus tard dans la vie, alors qu’il cherchait ses parents biologiques, il a découvert qu’il était en fait écossais.

Bien qu’il ait principalement grandi en faisant du sport, y compris le baseball, au cours de sa dernière année de lycée, le professeur de théâtre de l’école lui a demandé s’il voulait jouer dans une pièce de théâtre, ce qu’il a accepté sur une alouette. Et c’est resté : il a continué à étudier le théâtre à l’Université de Miami. Après avoir obtenu son diplôme, il a eu sa première grande pause dans le feuilleton Un autre monde.

Le premier grand rôle de Liotta au cinéma était dans Jonathan Demme Quelque chose de sauvage dans le rôle de Ray, l’ancien mari impétueux du personnage de Melanie Griffith. Le tour lui a valu une nomination aux Golden Globe. Quelques années plus tard, il obtiendra le rôle mémorable du fantôme de Shoeless Joe Jackson dans Champ de rêves.

Son rôle le plus emblématique, en tant que vrai gangster Henry Hill dans Martin Scorsese Goodfellas, est venu peu de temps après. Lui et Scorsese ont dû se battre pour cela, avec de multiples auditions et des appels au studio pour lancer l’inconnu encore relatif.

Roger Ebert, dans sa critique, a écrit que Affranchis a solidifié Liotta (et Bracco) comme “deux de nos meilleurs nouveaux acteurs de cinéma”.

“Il crée le centre émotionnel d’un film qui ne porte pas sur l’expérience d’être un mafieux, mais sur le sentiment”, a poursuivi Ebert.

De gauche à droite, Liotta, Martin Scorsese et Paul Sorvino assistent à une projection de Goodfellas le 17 septembre 1990 au Mann Bruin Theatre de Westwood, en Californie. (Ron Galella, Ltd./WireImage)

Dans une interview en 2012, Liotta a déclaré: “Henry Hill n’est pas un personnage si énervé. Ce sont vraiment les autres gars qui font tous les meurtres réels. La seule chose physique qu’il fait, quand il s’en prend au gars qui est allé après Karen – vous savez, la plupart des spectateurs l’aiment vraiment pour ça.”

Dans la même interview, il s’est émerveillé de la façon dont Affranchis avait une “vie propre” et n’a fait que grandir avec le temps.

“Les gens le regardent encore et encore et y réagissent toujours, et différents âges arrivent, même aujourd’hui, des adolescents viennent me voir et ils s’y connectent vraiment émotionnellement”, a-t-il déclaré.

Peu importe la taille du rôle, ou même le genre, Liotta a toujours réussi à se démarquer et à voler des scènes dans les drames et les comédies, que ce soit en tant que père de Johnny Depp dans Coup ou l’avocat de divorce haussier d’Adam Driver dans Histoire de mariage.

Les mafieux semblaient être sa spécialité – il a même raconté une docu-série AMC appelée La fabrication de la foule – même s’il craignait d’être catalogué.

Il a refusé le rôle de Ralphie Les Sopranos à cause de ça. Mais il finirait toujours par jouer un type de foule avec James Gandolfini dans Andrew Dominik’s Les tuant doucement. Et plus tard, il paierait son propre billet pour auditionner pour Les nombreux saints de Newark.

“Je ne sais vraiment pas ce qui m’a rendu si déterminé”, a-t-il déclaré au Guardian l’année dernière. “Mais je l’étais et heureusement, tout s’est bien passé.”

Henry Hill et Liotta sont présentés en 2004 lors de la sortie en édition spéciale du DVD de Goodfellas au restaurant italien Matteo à Los Angeles. (Rebecca Sapp/WireImage)

Liotta a également souvent joué divers types d’application de la loi, des flics et des détectives aux agents fédéraux, dans des films aussi divers que Entrée illégale, Terres de flic, Narc, L’endroit au-delà des pins et Observer et rapporter. Beaucoup étaient corrompus.

Il a été victime d’Hannibal Lecter dans le film de 2001 Hannibal et a joué Frank Sinatra dans le téléfilm La meute de rats, qui lui a valu une nomination à la Screen Actors Guild. Pour les joueurs, il est immortalisé en tant que voix de Tommy Vercetti dans le jeu vidéo Grand Theft Auto Vice City. Il a également joué aux côtés de Jennifer Lopez dans la série Nuances de bleu.

Liotta a une fille, Karsen, avec son ex-femme Michelle Grace et était fiancée à Jacy Nittolo au moment de sa mort.

“L’entreprise est difficile, peu importe où vous en êtes dans votre carrière”, a déclaré Liotta en 2012. “Il y a toujours une raison pour qu’ils vous disent non – cette partie est horrible.… Mais le travail lui-même – faire les gens croient que ce qu’ils voient se passe vraiment – c’est toujours un défi, assembler ce puzzle. Vous savez, que puis-je dire: j’aime toujours jouer à faire semblant. Et c’est certainement une façon amusante de gagner sa vie.