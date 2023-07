Ray Liotta reçoit une nomination posthume aux Emmy Awards pour l’un de ses derniers rôles

Ray Liotta a été nominé à titre posthume pour un Emmy mercredi pour son rôle dans le drame policier « Black Bird ».

« Je suis tellement reconnaissante aux membres de l’Académie de télévision d’avoir honoré mon père avec cette nomination », a déclaré la fille de l’acteur décédé, Karsen Liotta, dans un communiqué envoyé à Fox News Digital. « Il était si incroyablement fier de sa performance dans ‘Black Bird », et cela signifierait le monde pour lui d’être nominé aux côtés de Taron [Egerton] et Paul [Walter Hauser]. »

La jeune femme de 24 ans a également écrit qu’elle était « tellement fière » de son père sur son histoire Instagram.

La fiancée de Liotta, Jacy Nittolo, a qualifié la nomination de « bien méritée » sur son histoire Instagram.

Liotta joue le rôle du père de Taron Egerton dans la série Apple TV + sur un trafiquant de drogue (Egerton) qui conclut un accord avec le FBI pour se lier d’amitié avec un tueur en série (Walter Hauser).

Liotta et Walter Hauser ont tous deux été nominés pour leurs rôles de soutien, et Egerton a été nominé pour son rôle principal dans la série, qui a été publiée sur le service de streaming il y a un an. Le spectacle a également reçu une nomination pour la cinématographie.

La série, qui s’inspire d' »événements réels », suit Jimmy Keene [Egerton] alors qu’il entame une peine de 10 ans de prison, [and] obtient une offre incroyable. S’il peut obtenir des aveux du tueur présumé Larry Hall [Walter Hauser]Jimmy sera libéré », indique la description de la série sur le site Web d’Apple TV + sur son site Web.« Accomplir cette mission devient le défi de toute une vie.

Liotta est décédé le 26 mai 2022 dans son sommeil alors qu’il était en République dominicaine pour le tournage du film « Dangerous Waters ».

« Il y a un an aujourd’hui, j’étais seul sur un vol de retour depuis la République dominicaine, sous le choc », a écrit Nittolo sur Instagram en mai, un an après la mort de Liotta. « Mon monde entier a basculé de façon inattendue. »

Elle a ajouté : « Cela a été une année intense de douleur, de chagrin d’amour, de guérison, de croissance et d’acceptation de ce qui est. Apprendre à sourire à ce qui était. Cela devient soi-disant plus facile avec le temps. Aucun temps ne changera une perte aussi grande. Vous apprenez simplement à vivre avec ça et continuez, en espérant que tout ira bien. Karsen, Dax, Chazz, Jade et Joey…. Vous me faites avancer tous les jours.