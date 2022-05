Ray Liotta rappelé par ses co-stars de “Goodfellas” et ses pairs hollywoodiens: “Dieu est un Goodfella”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les hommages affluent pour Ray Liotta, largement connu pour son rôle d’Henry Hill dans le légendaire film policier de Martin Scorsese, “Les Affranchis”. Liotta est décédée à 67 ans, a confirmé Fox News Digital.

Certaines de ses co-stars dans le drame policier de 1990, ainsi que d’autres pairs à Hollywood, rendent hommage au défunt acteur.

“Dieu est un Goodfella et Ray aussi”, a déclaré l’acteur Joe Pesci, qui jouait Tommy DeVito, à Fox News Digital.

Sa co-vedette, Robert De Niro, a partagé : “J’ai été très attristé d’apprendre le décès de Ray. Il est bien trop jeune pour nous avoir quittés. Qu’il repose en paix.”

STAR RAY LIOTTA ‘GOODFELLAS’ MORT À 67 ANS

Jamie Lee Curtis, qui a joué aux côtés de Liotta dans “Dominick & Eugene” pris à Instagram jeudi et a écrit : “Ray Liotta est décédé. Quel gentil humain. Son travail d’acteur a montré sa complexité en tant qu’humain. Un bel artiste. Nous avons réalisé le charmant film Dominic et Eugene en 1986. Triste nouvelle.”

Lorraine Bracco, qui a joué le rôle de Karen Hill dans “Les Affranchis”, a partagé une photo avec Liotta sur Instagram et a écrit: “Je suis complètement bouleversé d’entendre cette terrible nouvelle concernant mon Ray.”

Elle a poursuivi: “Je peux être à peu près n’importe où dans le monde et les gens viendront me dire que leur film préféré est Goodfellas. Et puis ils demandent toujours quelle a été la meilleure partie de la réalisation de ce film. Et ma réponse a toujours été la même …Ray Liotta.”

RAY LIOTTA RÉVÈLE LE PROCESSUS D’AUDITION “BRUTAL” POUR “GOODFELLAS”

Jennifer Lopez aussi a rendu hommage à la star sur Instagram. Sa légende dit : “Ray était mon partenaire dans Shades of Blue… la première chose qui me vient à l’esprit, c’est qu’il était si gentil avec mes enfants.

“Ray était la quintessence d’un dur à cuire qui était tout mou à l’intérieur … Je suppose que c’est ce qui a fait de lui un acteur si convaincant à regarder. L’original Goodfella.”

Lopez et Liotta ont joué ensemble dans l’émission de trois saisons “Shades of Blue” et Lopez se souvient avoir été “ravie” lorsqu’elle a appris qu’ils travailleraient ensemble.

“Nous avons aimé faire nos scènes ensemble et je me suis senti chanceux de l’avoir avec qui travailler et apprendre. Comme tous les artistes, il était compliqué, sincère, honnête et tellement émotif. Comme un nerf à vif, il était si accessible et si en contact dans son jeu et je me souviendrai toujours avec émotion de notre temps ensemble”, a-t-elle écrit.

Lopez a conclu avec: “Nous avons perdu un grand aujourd’hui … RIP RAY … c’est tellement triste de te perdre ce qui semble bien trop tôt … Je me souviendrai toujours de toi. J’envoie tant d’amour et de force à ta fille Karsen, ta famille et tous tes proches .”

RAY LIOTTA RÉVÈLE POURQUOI LES FILLES DE FRANK SINATRA LUI ONT ENVOYÉ UNE TÊTE DE CHEVAL

David Chase, le créateur de “The Sopranos”, a partagé avec Fox News Digital que le décès de Liotta est “un choc massif et inattendu”.

“C’est un choc énorme et inattendu”, a commencé Chase. “Je suis un admirateur du travail de Ray depuis que je l’ai vu dans” Something Wild “, un film qu’il a déchiré par la queue. J’étais tellement content qu’il ait travaillé sur” The Many Saints of Newark “. Je croyais fermement dans mon cœur qu’il pouvait jouer ce double rôle. Il a créé deux personnages distincts et chaque performance était phénoménale. Ray était aussi une personne très chaleureuse et humoristique. Un acteur vraiment supérieur. Nous avons tous senti que nous avions de la chance de l’avoir sur ce film.”

L’acteur est mort dans son sommeil en République dominicaine, où il tournait le film “Dangerous Waters”.

Selon TMZ, le jeu déloyal n’est pas suspecté.

Reconnu pour sa présence captivante, Liotta a aiguisé ses talents d’acteur en tant que major en théâtre à l’Université de Miami – où il a décroché son premier rôle dans “Cabaret” en tant que serveur dansant qui était lâche sur ses pieds.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après avoir terminé les quatre années à l’université, Liotta a déménagé à New York et a rebondi dans divers emplois de bureau tout en exerçant des rôles réguliers de feuilleton avant d’être finalement choisi pour “Something Wild”.

C’est alors que Liotta s’est imposé en tant qu’interprète – perfectionnant son regard qui en disait souvent plus fort que les lignes qu’il prononçait sans effort.

Liotta était récemment revenue au cinéma traditionnel avec “The Many Saints of Newark” et était également un incontournable aux côtés de Taron Egerton dans la série Apple TV + “Black Bird”.

Parmi les autres films notables de Liotta, citons “Field of Dreams”, “Cop Land” et “Blow”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’acteur était fiancé à Jacy Nittolo. Il laisse dans le deuil Nittolo et sa fille, Karsen.

Julius Young et Larry Fink de Fox News ont contribué à ce rapport.