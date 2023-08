Ray Liotta a refusé la rencontre de « Batman » avec Tim Burton : « J’étais un idiot »

Ray Liotta a joué de nombreux rôles tout au long de sa carrière avant sa mort l’année dernière à 67 ans, mais il y en a un même qu’il est surpris de ne pas avoir assumé.

Dans une interview récemment publiée avec Deadline, achevée en 2019 à peu près au moment où il est apparu dans « Marriage Story », Liotta a révélé qu’il avait refusé une rencontre avec Tim Burton pour un rôle dans « Batman » en 1989.

« J’ai pu m’accrocher pour continuer à faire ces films parce que c’était difficile pour moi dans ma tête de dire: » Maintenant, laisse-moi être le méchant dans un film de bande dessinée « », a déclaré Liotta à propos de ses rôles ultérieurs.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était jamais apparu dans un film de super-héros, il a répondu : « Parce que j’étais un idiot. »

RAY LIOTTA : UN REGARD SUR LA VIE DE LA STAR DES GOODFELLAS DERRIÈRE LA CAMÉRA ET COMME UNE LÉGENDE HOLLYWOODIENNE

Il a dit après son rôle d’évasion dans « Something Wild » avec Melanie Griffith et Jeff Daniels, « mon agent m’a appelé et m’a dit: » Tim Burton aimerait vous rencontrer. Il fait un film, Batman.

« Il n’y a jamais eu de films de super-héros à l’époque. C’était à peu près le premier. J’ai dit : « Tu es dingue ? Batman ?! » Je vais, ‘Non, c’est stupide.’ Qui était stupide ? J’étais stupide parce que je ne savais pas.

Liotta n’a pas précisé pour quel rôle il était envisagé, mais cette même année, il a joué Shoeless Joe Jackson dans « Field of Dreams » aux côtés de Kevin Costner.

« Je l’ai lu et j’ai dit : ‘C’est le film le plus stupide que j’aie jamais lu. Il a un champ de maïs, et il va mettre un terrain de baseball, et il entend des voix ?' », se souvient Liotta. sa première réaction au film. « Ce n’était pas ma mentalité. Je n’étais toujours pas assez aguerri pour vraiment comprendre. Mais Kevin Costner était dedans.

RAY LIOTTA SE SOUVENIT DU RÉALISATEUR DE ‘GOODFELLAS’ MARTIN SCORSESE DANS UN HOMMAGE TOUCHANT

« Quand j’ai commencé, Kevin, Andy Garcia, Steven Bauer, nous jouions tous au paddle-tennis et nous étions tous en train d’auditionner. Aucun de nous n’avait encore trouvé de travail. Kevin a été le premier. Il se trouve que nous sommes tous devenus amis et il s’est passé des choses. »

Bauer, qui était marié à Griffith à l’époque, et Liotta étaient des amis de l’université, et l’acteur a crédité Griffith de l’avoir aidé à décrocher le rôle dans « Something Wild ».

« Quand j’ai déménagé à Los Angeles, je suis resté chez elle, et elle a pris ma place à New York. Mes parents étaient impliqués dans la politique, donc ils appellent n’importe qui pour des faveurs », a-t-il dit en riant. « Mais je ne voulais pas le faire de cette façon. Pourtant, j’ai appelé Melanie et lui ai dit : ‘Penses-tu que tu peux m’obtenir une audition pour Something Wild ?’

« Elle a dit : ‘Oui, bien sûr, Ray.’ Je ne le savais pas à l’époque, mais l’année précédente, l’acteur qui jouait son mari dans un film était, genre, un trou du cul, alors elle voulait avoir l’approbation du gars qui allait jouer son mari. »

Liotta est décédé l’an dernier à 67 ans en République dominicaine, où il tournait le film « Dangerous Waters ».

Cette année, l’acteur a reçu une nomination posthume aux Emmy Awards pour son rôle dans la mini-série Apple TV+ « Black Bird ».