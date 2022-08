Ray J, Sammie, Bobby V et Pleasure P forment le R&B Supergroup RSVP

Souhaitez-vous RSVP pour la nouvelle musique de RSVP ?

Le nom est fort, mais qu’en est-il de ces notes ? La Verzuz La bataille entre Omarion et Mario en juin est vraiment le cadeau qui continue de donner. Le B2K contrecoup, mâcher du watermoochieet voix fêlées en a fait un souvenir. De tous les résultats de la bataille de Verzuz, un nouveau supergroupe pourrait être le résultat le plus surprenant depuis Les jumpeen jacks d’O’Ryan. La salle de l’ombre rapports Ray J, Sammie, Bobby V., et Plaisir P formé un nouveau super groupe appelé RSVP.

Les vétérans du R&B l’ont officialisé avec une annonce sur la nouvelle page Instagram du groupe. Avec une liste d’acteurs de LHHH et LHHMia, cette nouvelle équipe a taquiné plus que de la nouvelle musique.

« LA MISSION COMMENCE LA SEMAINE PROCHAINE ! Beaucoup en magasin… Émissions de télévision ? Albums ?

Dites-nous ce que vous en pensez‼️ RSVP”

Le groupe est déjà devenu viral avec un clip hilarant d’eux “répétant” pour leur premier photoshoot.

« Vous avez déjà vu un groupe répéter pour une séance photo demain ? #RSVP A FAIT!!!” Sammie a écrit sur son Instagram.

Sammie a publié des photos de la séance photo réelle avec des mises à jour sur chaque membre et sur la façon dont ils se lient en tant que groupe :

“Jusqu’à présent, c’est comme ça que ça se passe… @pleasurep veut chanter le premier couplet, la section b, le crochet, le deuxième couplet, le pont et les ad-libs (ça sonne comme tout un “Pretty Ricky” en ce moment.) @rayj – est en train de tuer les parties que le plaisir lui permet de faire lol. Mais ensuite, d’une manière ou d’une autre, Ray transforme la session en une fête et nous nous joignons tous et oublions que nous travaillons sur la musique. @bobbyvshow – est juste heureux d’être ici, lol. Sans problème. Moi: je pense à des moyens de sortir du studio en douce parce que rester éveillé jusqu’à 5h du matin tous les matins ne va pas vraiment bien avec mon esprit 🥴🤣🤣… vous m’appelez tous quand vous avez besoin d’une note aiguë et de courses et de mon stylo 🖊 . #RSVP on arrive… ou on part… on n’a pas encore décidé lol. Restez à l’écoute du monde. @officialrsvp”

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner avec un groupe d’artistes solo qui se regroupent ? Ironie du sort, la dernière fois que nous avons vu les chanteurs nous a rappelé le fusion super désordonnée entre Tank, Genuwine et Tyrese dans TGT. En bonus, Verzuz match-up, Ray J et Bobby V ont fait équipe contre Sammie et Pleasure P. ont lancé autant de mèmes et de blagues que l’événement principal. Ray J a été chauffé après avoir chanté sur sa voix de lutte sur “One Wish”.

Malgré le début difficile, ils semblent assez inséparables maintenant. Les quatre frères R&B ont été réservés et occupés en tant qu’unité 24 heures sur 24 à travailler sur le premier album. Sammie prétend qu’ils dorment à peine, mais j’espère qu’ils prennent Les conseils de Brandy sur le repos vocal. Nous pouvons nous attendre à des morceaux chauds après que Bobby V ait republié une vidéo de travail en studio avec Jazzy Pha.

“L’énergie chaque nuit est inégalée et pour être honnête @rayj & @pleasurep ne s’est pas endormi ! (j’en ai eu très peu)😜

Nous avons vraiment eu de la vraie musique dope et le soutien des légendes et de la ville a été phénoménal.

Reconnaissant pour l’expérience et combien nous nous amusons à chaque fois que nous nous connectons!” Bobby V a écrit sur Instagram.

Ce sera amusant de voir s’ils viennent avec la chaleur R&B ou un désordre chaud. Découvrez quelques-unes des réactions aux nouvelles RSVP.

Allez-vous écouter de la nouvelle musique de RSVP ? Pensez-vous que le groupe va durer ?