Ray J prend les choses un jour à la fois avec Princesse amour.

Pour certaines parties de 2020, le Amour et hip-hop: Hollywood Les stars ont fait la une des journaux en essayant de déterminer s’il était préférable de divorcer ou de faire fonctionner leur mariage. Aujourd’hui, Ray J est heureux de dire que sa relation avec la mère de ses deux jeunes enfants est bien meilleure.

« Je pense que nous sommes dans un endroit paisible », a déclaré le rappeur en exclusivité à E! Nouvelles. « Je pense que Miami apporte une ambiance différente à qui vous êtes et aux opportunités qui s’offrent à la famille et à regarder les enfants apprendre de nouvelles choses et grandir. Mon petit fils marche presque maintenant et Mélodie devient juste si intelligent, si indépendant. Rien qu’en voyant cela, je pense que cela nous rapproche tous les deux quoi qu’il arrive. »

Ray J a poursuivi: « Nous nous aimons et nous nous soucions les uns des autres. Nous nous respectons simplement en tant qu’êtres humains, en tant que parents. Nous sommes dans une situation formidable et qui sait ce que l’avenir nous réserve. »

Au milieu de la quarantaine, Ray J a pris la difficile décision de s’éloigner brièvement de sa famille pour faire partie de la Réunion de famille VH1: Love & Hip Hop Edition. Alors que de nombreuses stars de la franchise ont amené leurs conjoints et leurs enfants à la réunion, Ray J a choisi d’arriver en solo après avoir reçu une invitation de Trick papa.