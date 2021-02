Khloe Kardashian et Tristan Thompson prêts pour le bébé n ° 2

Ray J adresse ses meilleurs vœux à l’équipage Kardashian-Jenner.

Alors que l’excitation continue de croître pour L’incroyable famille KardashianLa dernière saison, un vétéran de la star de télé-réalité donne crédit là où le mérite est dû à une famille qui a raconté sa vie pendant 20 saisons.

« Je pense que quand une chose se termine, quelque chose de positif vient après », a partagé Ray J en exclusivité avec E! Nouvelles. « C’est juste un nouveau chapitre de la vie et je pense qu’avec le succès qu’ils ont eu sur E !, c’est juste une bonne course pour tout le monde – financièrement, pour la marque de tout le monde. »

Pour Ray J, ses débuts dans la télé-réalité ont eu lieu en 2009 lorsqu’il est allé chercher l’amour sur la série VH1, Pour l’amour de Ray J. Cinq ans plus tard, il deviendrait un visage familier sur Amour et hip hop: Hollywood. Il reste avec la franchise aujourd’hui et sera présenté sur Réunion de famille VH1: Love & Hip Hop Edition, première le lundi 8 février.