Ray J et Princess Love réconcilient apparemment une relation en montagnes russes

Ray J et Princess Love se sont séparés et se sont remis ensemble plus de fois que nous ne pouvons compter, et il semble qu’ils ajoutent une nouvelle réconciliation à leur histoire.

La dernière fois que nous avons vu le couple Love & Hip Hop dans les gros titres, c’était le mois dernier, quand RadarEn ligne a acquis des documents judiciaires indiquant que le premier parviendrait à un accord de divorce après la fin d’un programme parental ordonné.

À l’époque, Ray J a demandé au tribunal de refuser à Princess le droit à une pension alimentaire, étant donné qu’elle avait signé un contrat de mariage avant le mariage des deux. La princesse a demandé au tribunal de lui accorder une assistance conjugale malgré sa signature du document. Elle a également demandé la garde conjointe et physique de leurs deux enfants Epik Ray et Melody Love.

Maintenant, il semble que rien de tout cela n’ait d’importance – du moins, pour le moment – ​​car le couple cherche un “nouveau départ” dans leur relation nouvellement ravivée.

Après son anniversaire le 17 janvier, Ray J s’est rendu sur Instagram pour remercier tout le monde pour les bons vœux, où il a révélé que lui et la princesse Love travaillaient sur leur relation malgré ces récentes procédures de divorce.

“MERCI POUR L’AMOUR BDAY ! – JE ME PRENDRE FACILE AUJOURD’HUI ! – LA FAMILLE ET QUELQUES AMIS VONT SE RETIRER ! – J’AI ÉTÉ DANS CET HÔTEL PENDANT 2 MOIS À LAS VEGAS EN MODE SUPER GRIND », écrit-il dans sa légende. “NEW NETWORK DEAL #DOSH – NOUVEAUX PROJETS DE MUSIQUE EN ROUTE ! – A DÛ RÉCUPÉRER MA FEMME ET COMMENCER À NOUVEAU. J’ADORE MA FAMILLE!! Je me battrai encore et encore pour la vie de ma famille et de mes enfants !! – Je vais tout mettre en jeu pour que mes enfants soient heureux, en sécurité et proches de moi 24h/24 et 7j/7 !!! DIEU EST TOUJOURS A L’ŒUVRE !! – RESTEZ À L’ÉCOUTE!! CETTE NOUVELLE VAGUE IM ON EST ALLUMÉE DE TOUTES LES BONNES FAÇONS !! – #HAPPYBDAYRAYj – NOUVEAU DÉPART – NOUVEAUX OBJECTIFS !! – NOUVELLE ANNÉE.”

La princesse Love a également publié un article pour l’anniversaire de Ray, et bien qu’elle n’ait pas mentionné qu’ils étaient ensemble, de manière romantique, elle s’est extasié sur la qualité d’un père et a dit qu’elle et les enfants adoraient l’entrepreneur.

“JOYEUX ANNIVERSAIRE au meilleur papa du monde @rayj”, a-t-elle écrit en légende. « La seule chose que tu voulais pour ton anniversaire était de voir nos enfants heureux ! Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles nous vous aimons !!! Joyeux anniversaireyyyyyyyyyy. »

Ray J a récemment demandé le divorce en octobre 2021, marquant la troisième fois que le couple a tenté de mettre fin à leur mariage.

Et le cycle recommence une fois de plus.