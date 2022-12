Ray J et Princess Love ne parviennent pas à un accord de divorce

Un des Amour et hip-hop LA les couples les plus controversés Ray Jay et Princess Love se dirigent vers le tribunal après avoir échoué à parvenir à un règlement lors de la médiation, Rapports de RadarOnline.com.

Ce n’est pas une surprise puisque le couple a partagé leur rodéo d’une relation à la télé-réalité pendant des années.

RadarOnline.com a acquis des documents judiciaires indiquant que les stars de la télé-réalité parviendraient à un accord après la fin d’un programme parental ordonné. Les deux ont rempli leurs devoirs mais n’ont pas pu parvenir à une résolution à la fin de la classe.

Ray a demandé au tribunal de refuser à Princess le droit à une pension alimentaire pour époux, étant donné qu’elle avait signé un contrat de mariage avant le mariage des deux. C’était un point de discorde car LHHLA les caméras ont révélé que sa mère Sonja Norwood était la plus fervente partisane de l’accord prénuptial. La princesse a demandé au tribunal de lui accorder une assistance conjugale bien qu’elle ait signé le document. Le chanteur de “Wait A Minute” est déterminé à recevoir tous les gains qu’il a acquis avant, pendant et après sa séparation d’avec Love. La date de séparation sur les documents judiciaires est indiquée comme “à déterminer”.

Princess a également demandé la garde conjointe et physique de leurs deux enfants Epik Ray et Melody Love. Le couple séparé assistera à une audience en mars pour déterminer une date de procès.

Si vous êtes fan des VH1 Amour et hip-hop LA, vous êtes parfaitement au courant des épreuves tumultueuses auxquelles ce duo a déjà dû faire face. Après que Ray J ait demandé le divorce en octobre 2021, les deux se sont réconciliés puis rincés et répétés, ce qui en fait leur troisième tentative de divorce et se sépare officiellement.