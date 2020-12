Ray Fisher partage ses réflexions sur Warner Bros. ayant conclu son enquête sur une faute présumée lors du tournage du film de 2017 Ligue de justice.

« L’enquête de WarnerMedia sur le Ligue de justice le film est terminé et des mesures correctives ont été prises « , a déclaré le studio vendredi 11 décembre.

Fisher, qui a joué Cyborg dans le film, a pris à Twitter pour relayer que Warner Bros. lui avait fait prendre conscience de leurs actions.

Il a ajouté à propos du message du studio à lui: « Et cette déclaration (qui appartient vraiment à TOUS ceux qui ont participé à l’enquête): ‘WarnerMedia apprécie que vous ayez le courage de vous présenter et d’aider l’entreprise à créer un environnement de travail inclusif et équitable. employés et partenaires. ‘ »

La star a souligné qu’il espérait toujours que davantage de travail serait fait à la suite de l’enquête.

« Il y a encore des conversations à avoir et des résolutions à trouver », a poursuivi l’acteur de 33 ans. « Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements dans ce voyage. Nous sommes en route. »