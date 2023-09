Ray Epps, sujet des théories du complot de Tucker Carlson du 6 janvier, inculpé par le DOJ

WASHINGTON — Ray Epps, un participant du 6 janvier dont le retrait de la page Web du FBI sur la violence au Capitole a déclenché des théories du complot selon lesquelles il était un informateur fédéral, a été inculpé en lien avec l’attaque du Capitole mardi.

Epps est accusé d’un chef d’accusation de délit, de conduite désordonnée ou perturbatrice pour des motifs restreints. Il a été accusé par information, suggérant qu’il envisage de conclure un accord de plaidoyer. Peu de temps après son inculpation, une audience virtuelle d’accord de plaidoyer a été fixée au mercredi 20 septembre devant le juge en chef James Boasberg.

Ray Epps, au centre du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Kent Nishimura / Los Angeles Times via le fichier Getty Images

Les accusations criminelles selon lesquelles Epps « s’est livré sciemment et avec l’intention d’empêcher et de perturber la conduite ordonnée des affaires gouvernementales et des fonctions officielles, de s’être livré à une conduite désordonnée et perturbatrice dans et à proximité d’un bâtiment et d’un terrain à accès restreint, c’est-à-dire tout zone affichée, bouclée et autrement restreinte à l’intérieur du Capitole des États-Unis et de ses terrains, où le vice-président se trouvait et se rendrait temporairement en visite – quand et de telle sorte qu’une telle conduite a en fait entravé et perturbé la conduite ordonnée des affaires gouvernementales et officielles fonctions, et a tenté et conspiré pour le faire.

La plupart des milliers de personnes qui se sont rassemblées illégalement sur l’enceinte restreinte du Capitole américain n’ont pas été inculpées à moins qu’elles n’aient commis une conduite aggravante, comme attaquer la police ou détruire des biens. La vidéo montre qu’Epps a tenté de désamorcer les tensions entre la police et les émeutiers, bien qu’il soit également montré, les mains sur un panneau géant de Trump, les émeutiers coincés dans la ligne de police. Un juge fédéral a acquitté un autre participant du 6 janvier qui avait la main sur cette même pancarte, affirmant que son intention n’était pas claire.

Epps n’est pas accusé d’entrer dans le Capitole ; on sait qu’il s’est rendu sur place seulement le 6 janvier. NBC News a contacté les avocats représentant Epps, qui n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Dans une interview avec le comité du 6 janvier de l’année dernière, Epps a déclaré qu’il s’était rendu à Washington, DC, en janvier 2021 en tant que partisan de l’ancien président Donald Trump, mais que les théories du complot qui ont suivi avaient déchiré sa vie.

« Je n’ai jamais eu l’intention d’enfreindre la loi », a déclaré Epps, un ancien Marine, au comité. « Ce n’est pas dans mon ADN. Je n’ai jamais… je suis sûr que vous avez consulté mon dossier. Je n’enfreins pas la loi.

Epps a intenté une action en diffamation contre Fox News et l’ancien animateur Tucker Carlson pour avoir diffusé des théories du complot suggérant qu’Epps était une sorte d’agent du gouvernement fédéral.

Les représentants de Fox News et de Carlson n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’idée non étayée selon laquelle Epps était une sorte d’agent du gouvernement qui incitait la foule à prendre d’assaut le Capitole est devenue largement acceptée dans les cercles de droite, et même des membres du Congrès ont soulevé le cas Epps lors des audiences du Congrès. Dominic Pezzola, membre des Proud Boys qui a été condamné à 10 ans de prison pour ses actes du 6 janvier, a même invoqué le nom d’Epps lors du procès.