Ray Epps, partisan de Trump visé par la théorie du complot du 6 janvier, plaide coupable de l’accusation d’émeute au Capitole

WASHINGTON (AP) — Ray Eppsun ancien partisan de Donald Trump qui a été la cible d’une théorie du complot de droite sur l’attaque du 6 janvier 2021 qui l’a contraint à se cacher, a plaidé coupable mercredi à un procès. accusation de délit pour son rôle dans Émeute au Capitole américain.

Epps, comparaissant à distance pour une audience au palais de justice fédéral de Washington, a plaidé coupable de conduite désordonnée pour des motifs restreints un jour après le dépôt de l’affaire dans le cadre des poursuites massives du ministère de la Justice le 6 janvier.

L’avocat d’Epps a déclaré après l’audience qu’il s’agissait d’une étape vers la « vie de nouveau ensemble » de son client.

« Des mensonges diffamatoires ont ruiné sa vie et celle de sa famille », a déclaré l’avocat de la défense Edward Ungvarsky dans un courriel.

Après l’émeute, Epps est devenu l’objet d’une théorie du complot – reprise par les médias de droite – selon laquelle il était un agent secret du gouvernement qui a incité à l’attaque du Capitole.

Chassé de son domicile en Arizona, l’ancien Marine et ex-membre du groupe extrémiste Oath Keepers a déposé une plainte en diffamation contre Fox News Channel cette année, disant le réseau était à blâmer pour avoir diffusé des allégations sans fondement qui ont conduit à des menaces de mort et à des tirs de balles dans son jardin.

Michael Teter, un avocat représentant Epps dans l’affaire de diffamation, a déclaré que l’accord de plaidoyer d’Epps est « une preuve puissante de l’absurdité des mensonges de Fox News et de Tucker Carlson qui cherchaient à faire de Ray un bouc émissaire du 6 janvier ».

« Si Ray avait été inculpé plus tôt, Fox News l’aurait traité de héros et de prisonnier politique », a déclaré Teter dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Au lieu de cela, Fox News a répandu des mensonges sur Ray qui lui ont coûté son gagne-pain et sa sécurité. »

Le juge a programmé la condamnation d’Epps pour le 20 décembre. L’accusation peut aller jusqu’à un an de prison, mais les directives fédérales en matière de détermination de la peine prévoient de zéro à six mois, selon des documents judiciaires.

Epps, qui a travaillé comme couvreur après avoir servi quatre ans comme infanterie dans le Corps des Marines des États-Unis, a nié avec véhémence avoir jamais travaillé pour le FBI.

Le procureur adjoint des États-Unis, Michael Gordon, a déclaré lors de l’audience qu’« Epps n’était pas une source confidentielle pour le FBI ou tout autre organisme chargé de l’application des lois ».

Epps a déclaré qu’il s’était rendu à Washington pour protester contre les élections de 2020, qu’il croyait à tort – sur la base d’histoires entendues sur Fox News – avoir été volées au président républicain, qui a perdu face aux démocrates. Joe Biden.

Dans des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet de droite, Epps est vu la veille de l’émeute en train de dire : « Demain, nous devons entrer au Capitole… pacifiquement. » Le 6 janvier, une vidéo le montre en train de dire : « Dès que le président a fini de parler, nous allons au Capitole. » Epps a déclaré qu’il avait quitté le terrain du Capitole lorsqu’il avait vu des gens escalader les murs et qu’il n’était jamais réellement entré dans le bâtiment.

« M. Epps a exhorté les autres partisans du président Trump à être pacifiques le 6 janvier au Capitole, et à l’extérieur, il a agi à plusieurs reprises en soutien aux officiers pour tenter de désamorcer les actions », a déclaré son avocat, Ungvarsky.

L’avocat d’Epps a noté que son client coopérait à l’enquête sur les émeutes du Capitole depuis le 8 janvier 2021. Epps a contacté le FBI pour fournir ses informations après son retour de Washington et après avoir appris d’un parent que sa photo se trouvait sur un site Web du FBI. Lui et son avocat d’alors ont été interrogés par des agents en mars 2021. Epps a également été interrogé par le comité de la Chambre des représentants des États-Unis qui a enquêté sur l’attaque du 6 janvier.

Au lendemain de l’émeute, la « recherche d’un bouc émissaire » s’est portée sur Epps, qui a ensuite été présenté dans plus de deux douzaines de segments de l’émission aux heures de grande écoute de Tucker Carlson, alors animateur, a déclaré Epps dans son procès.

Un déluge de menaces de mort forcerait Epps et sa femme à vendre leur maison à Mesa, en Arizona, et à vivre dans un véhicule récréatif dans les Montagnes Rocheuses, a-t-il déclaré dans une interview cette année sur « 60 Minutes » de CBS.

«J’ai dû faire le nécessaire pour assurer la sécurité de ma famille», a déclaré Epps, qui a décrit être «en fuite».

Fox News et un avocat de Carlson n’ont pas répondu aux messages sollicitant des commentaires de l’Associated Press.

Epps était autrefois membre du groupe extrémiste d’extrême droite Oath Keepers, dirigeant une section de l’Arizona avant de se séparer du groupe antigouvernemental quelques années avant l’attaque du 6 janvier parce que les Oath Keepers étaient « trop radicaux » pour lui. , il a dit.

Le fondateur d’Oath Keepers, Stewart Rhodes, et d’autres membres étaient reconnu coupable de complot séditieux lors de l’attaque du 6 janvier, pour ce que les procureurs ont qualifié de complot d’une semaine visant à empêcher le transfert du pouvoir de Trump à Biden. Rhodes a été condamné en mai à 18 ans de prison.

Au total, plus de 1 100 accusés ont été inculpés de crimes fédéraux en relation avec les émeutes, et les autorités continuent de porter régulièrement de nouvelles plaintes près de trois ans plus tard. Environ 670 personnes ont plaidé coupables, et parmi elles 480 ont plaidé pour des accusations de délit, selon une analyse des archives judiciaires d’Associated Press.

Richer a rapporté de Boston. Lindsay Whitehurst à Washington a contribué.

Cet article a été initialement publié sur Arizona Republic : Ray Epps, partisan de Trump visé par la théorie du complot du 6 janvier, plaide coupable de l’accusation d’émeute au Capitole