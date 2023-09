Ray Epps, émeutier du 6 janvier qui a fait l’objet de théories du complot, plaide coupable

WASHINGTON — Un homme qui est devenu la cible de théories du complot d’extrême droite après que son image ait été ajoutée puis supprimée du site Web Capitol Violence du FBI a plaidé coupable à une accusation de délit en relation avec l’attaque du 6 janvier.

Ray Epps a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite désordonnée ou perturbatrice pour des motifs restreints lors d’une audience devant le juge en chef du district américain James Boasberg à Washington. Epps est apparu virtuellement, via Zoom.

Epps est devenu la cible de dizaines de segments de l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson. Epps a déposé une plainte en diffamation contre le réseau en juillet.

La théorie du complot postulait qu’un homme photographié sur le site Web du FBI était un agent du gouvernement et que le 6 janvier était un événement « sous fausse bannière » encouragé par le FBI. Aujourd’hui encore, plus de deux ans et demi après l’attaque du Capitole, plus de 100 personnes dont les photos sont publiées sur le site Internet du FBI ont été identifiées mais n’ont pas encore été arrêtées.

Epps’ constat d’infraction a inclus plusieurs photos retraçant ses actions le 6 janvier.

Epps, selon le FBI, n’était pas et n’a jamais été un atout du bureau. Dans une interview avec le comité du 6 janvier de l’année dernière, Epps a déclaré que les théories du complot « folles » avaient détruit sa vie.

Comme des milliers d’autres, Epps se trouvait sur le terrain restreint du Capitole américain le 6 janvier. Une vidéo d’Epps de la nuit du 5 janvier le montre en train de dire que les partisans de Trump devraient entrer dans le Capitole, et une vidéo du 6 janvier le montre. exhortant les partisans de Trump à se rendre au Capitole. Plus tard, une fois qu’une émeute éclate, la vidéo montre Epps essayant de calmer les tensions entre la police et les manifestants. La plupart des accusés inculpés le 6 janvier sont entrés dans le Capitole lui-même ou ont commis des violences ou des destructions à l’extérieur, plaçant Epps dans une petite catégorie de participants inculpés le 6 janvier bien qu’ils ne soient jamais entrés dans le bâtiment ou qu’ils se soient livrés à une conduite destructrice ou agressive.

La peine maximale pour l’accusation portée contre Epps est d’un an de prison, d’un an de liberté surveillée et d’une amende. La fourchette des peines prévues se situe entre zéro et six mois d’incarcération, selon son accord du tribunal. Epps sera condamné par le juge Boasberg le 20 décembre à 10h. Epps et son avocat ont renoncé à leur comparution en personne à cette audience.

Michael Teter, l’avocat principal de Ray Epps dans son affaire civile contre Fox News, a déclaré dans un communiqué que son client avait « coopéré et assumé la responsabilité de ses actes », affirmant que son accord de plaidoyer avec le DOJ était « une preuve puissante de l’absurdité de Fox ». Les mensonges de News et de Tucker Carlson qui cherchaient à faire de Ray un bouc émissaire pour le 6 janvier. »

« Si Ray avait été inculpé plus tôt, Fox News l’aurait traité de héros et de prisonnier politique », a poursuivi Teter. « Au lieu de cela, Fox News a répandu des mensonges sur Ray qui lui ont coûté son gagne-pain et sa sécurité. Et à ce jour, Fox News n’a pas rétracté ses mensonges ni même rendu compte des poursuites engagées contre Ray. »

Le mois dernier, le FBI a arrêté un homme de Saint-Louis nommé Rally Runner qui – on a dit aux téléspectateurs de Tucker Carlson fin 2021 – était «clairement un agent des forces de l’ordre» et un « agent provocateur » qui ne s’habillait en partisan de Trump que pour donner une mauvaise image des autres partisans de Trump. En réalité, Runner était un grand fan de Trump et de Carlson.