Ray de “Life After Lockup” peut-il obtenir les bénédictions du père de Britney ?

Britney a le goût du champagne mais Ray a un budget bière !

Avez-vous suivi “Life After Lockup” cette saison ? Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode et nous avons un clip exclusif pour votre plus grand plaisir. Dans le clip, nous voyons Ray et Britney organiser un dîner romantique et discuter de leurs projets de mariage. Britney indique clairement qu’elle veut organiser un grand mariage avec au moins 200 invités, car elle et Ray ont tous deux de grandes familles. Elle veut aussi un bar ouvert et une cuisine cinq étoiles – steak et poisson. Vous savez comment va Britney. Elle veut tout. Ray lui rappelle qu’il ne peut pas faire grand-chose puisqu’il doit encore plus de 100 000 $ en dédommagement, mais pensez-vous que Britney peut se limiter à un budget ? Ce n’est pas non plus la seule préoccupation du couple – Ray révèle que lorsqu’il est allé chercher la bénédiction des parents de Britney pour leur mariage, son père n’était pas totalement d’accord.

Regardez le clip ci-dessous :

Nous pouvons comprendre pourquoi le père de Britney pourrait craindre que Ray ne puisse pas offrir à sa fille la vie qu’elle recherche MAIS – Ray la maintient depuis sa libération sans aucun faux pas. Nous regardons beaucoup de “Love After Lockup” et “Life After Lockup”, et le père de Britney voudra peut-être se connecter parce que BÉBÉ – Britney aurait pu choisir bien pire.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Destinie jure de faire payer Shawn le jour de son mariage. Brittany et Marcelino sont à un carrefour choquant. La mère de Kevin fait griller Tiffany. Chazz fait un geste. Un obstacle inattendu menace le grand jour de Britney. Les plans de mariage de Tayler ont rencontré un problème.

Le nouvel épisode de “Life After Lockup” est diffusé vendredi à 21h HNE sur WeTV