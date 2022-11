Ray Dalio partage son regard sur le Covid, l’immobilier, la politique en Chine

Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, a reçu un prix de la China General Chamber of Commerce-USA en février 2022. Service de nouvelles de la Chine | Service de nouvelles de la Chine | Getty Images

BEIJING – Le milliardaire américain Ray Dalio a déclaré que bien qu’il soit beaucoup moins familier avec la nouvelle équipe de direction de la Chine que les responsables précédents, il s’attend à ce que les inquiétudes concernant leurs politiques futures soient exagérées. C’est selon un Publication du 16 novembre sur LinkedIn qui couvrait ses perspectives pour l’économie et la politique de la Chine. Voici les faits saillants :

Remaniement à la tête de la Chine

“Je tiens à souligner qu’aucune des nouvelles personnes ne semble être des extrémistes”, a déclaré Dalio. “La manière dont ces décideurs politiques équilibreront les compromis et réglementeront est désormais inconnue et probablement imaginée comme étant plus dangereuse que tout ce qu’ils feront réellement.” En octobre, le Parti communiste chinois au pouvoir a ouvert la voie au président Xi Jinping pour un troisième mandat sans précédent, tandis que emballer l’équipe de direction de base avec ses loyalistes. “Les personnes ajoutées sont des hommes forts fidèles qui semblent être capables et ont démontré qu’ils étaient prêts à faire des choses impopulaires”, a déclaré Dalio. Il a dit qu’on lui avait dit que Li Qiang – qui devrait devenir le prochain Premier ministre – “est très capable et favorable aux affaires, mais je ne le connais pas personnellement, donc je ne me sens pas assez confiant pour dire quoi que ce soit de valable sur ce qu’il est comme ou ce qu’il veut.”

“On me dit que He Lifeng sera probablement le remplaçant de Liu He et qu’il sera probablement moins austère, car il a fait ses preuves dans la construction d’infrastructures financées par la dette”, a déclaré Dalio. He Lifeng dirige actuellement l’agence de planification économique, la Commission nationale du développement et de la réforme. Liu He, vice-Premier ministre, a mené des négociations commerciales avec les États-Unis, tout en dirigeant le comité de stabilité financière. Dalio a déclaré que les changements de direction signifient que la plupart des personnes qu’il connaissait qui étaient des “réformistes-mondialistes” sont remplacées. Il a noté qu’il n’avait pas visité la Chine depuis le début de la pandémie. “Lorsque le gouvernement Xi est arrivé au pouvoir, je connaissais personnellement la plupart de ceux qui dirigeaient l’économie sous Xi assez bien pour savoir ce qu’ils voulaient et à quoi ils ressemblaient”, a déclaré Dalio.

Le milliardaire a démissionné cette année en tant que co-directeur des investissements du fonds spéculatif qu’il a fondé, Bridgewater Associates. L’entreprise a une filiale en Chine. Dans son article de cette semaine, Dalio a déclaré que ses observations s’appuyaient sur 38 ans de “contacts intimes” avec des gens en Chine et sur ses recherches sur l’histoire du pays remontant à la dynastie Qin il y a environ 2 200 ans.

Surplomb de la guerre

Dalio a averti que la possibilité d’un conflit avec la Chine sera un surplomb pour les marchés et l’activité économique dans les années à venir, même si la guerre n’éclate jamais. “J’ai entendu dire que dans une nouvelle Chambre contrôlée par les républicains, il est possible qu’un projet de loi soit adopté en faveur de l’indépendance de Taiwan, ce qui équivaudrait pour les Chinois à une déclaration de guerre et conduirait très probablement à une sorte de guerre militaire. conflit avec la Chine », a déclaré Dalio. « Évidemment, la réalité de [war] serait désastreux », a-t-il dit. « La bonne chose est que les gens sensés, qui sont encore la plupart des gens au pouvoir, comprennent que ce serait terrible. Cette semaine, Xi et le président américain Joe Biden rencontré en personne pour la première fois depuis que Biden a pris ses fonctions. De nombreux analystes ont vu la réunion comme positive pour les relations bilatérales, qui sont devenues de plus en plus tendues ces dernières années.

L’immobilier et l’économie