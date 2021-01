RAY Crosby disparaît la semaine prochaine à Coronation Street alors que ses plans de développement sont annulés et que le président du comité de planification est arrêté, soupçonné de corruption.

Debbie se retrouvera dans l’eau chaude du feuilleton ITV lorsque la police retracera l’appel d’urgence concernant Abi sur le téléphone de Debbie.

Les téléspectateurs verront Roy dire à Debbie que le président du comité de planification a été arrêté pour des soupçons de corruption – et que Ray semble avoir fait un coureur.

Debbie jure aveuglément qu’elle ne savait rien de la corruption ou de l’attaque de Ray contre Faye.

Plus tard dans la semaine, alors que la vérité sur l’épreuve d’Abi avec Ray sort, Debbie continue de prétendre qu’elle était dans le noir.

Debbie a-t-elle tué Ray et Abi a-t-il survécu?

Plus tard, Sally révèle que le comité de planification a révoqué la demande de Ray et que toutes leurs maisons sont sûres.

Debbie annonce la nouvelle à Sally et David et assure à David qu’elle lui revendra sa maison au prix initial.

Plus tard, Debbie persuade Kevin de la laisser lui renvoyer les garages, lui disant qu’il peut garder la somme d’argent qu’il a payée.

Un désastre frappe, cependant, lorsque la police retrace l’appel d’urgence concernant Abi sur le téléphone de Debbie.

Debbie dit à la police qu’elle a trouvé Abi inconscient sur le sol du bistrot et a supposé qu’elle avait fait une overdose soi-disant ambulance.

Debbie a-t-elle assassiné Ray?

Debbie trouvera Abi droguée et étendue sur le sol du bistrot cette semaine dans le feuilleton après avoir enregistré Ray discutant de ses crimes avec Susan et menaçant de l’exposer s’il n’avoue pas avoir attaqué Faye.

Mais Abi mord plus qu’elle ne peut mâcher, et Ray finit par la droguer aux Rovers et la ramener au bistrot, où Debbie fait irruption dans la scène.

Lorsque Debbie essaie d’appeler les services d’urgence, Ray lui arrache le téléphone des mains et lui dit de le laisser faire.

Ray Crosby, violeur de Coronation Street, est kidnappé par des voyous masqués

Parlant des scènes, le patron du feuilleton Ian MacLeod a récemment déclaré au Sun Online: «Il y a des trucs fantastiques là-bas où Abi prend Ray et sa vie est en danger.

«Cela, à son tour, attire Kevin et Debbie – car ils se retrouvent également dans la ligne de mire de Ray.

«Il y a une lutte de pouvoir vraiment brillante entre Debbie et Ray, qui a des rebondissements – avec littéralement un danger de vie ou de mort. Tout est vraiment excitant. «