Ray Cordeiro: le DJ le plus ancien au monde dont la carrière a duré six décennies décède | Actualités Ents & Arts

Le DJ le plus ancien au monde qui a fait tourner les roues de l’acier pendant six décennies est décédé à l’âge de 98 ans.

Ray Cordeiro a rejoint le radiodiffuseur public de Hong Kong en 1960 après avoir travaillé comme gardien de prison et employé de banque.

Son émission All The Way With Ray de musique facile à écouter a été diffusée pendant 51 ans jusqu’à sa retraite en 2021.

Cordeiro, qui est né en Hong Kong en 1924 et est d’origine portugaise, a été reconnu par le Livre Guinness des records comme le DJ le plus ancien au monde.

S’exprimant après sa retraite, il a déclaré: “Le public m’a suivi, a grandi avec moi et ils sont partout dans le monde maintenant.

“Ils m’ont encore écouté sur Internet.”

Au cours de sa carrière de plus d’un demi-siècle, il interviewe les Beatles au sommet de leur gloire en 1964, alors qu’il suit un stage à la BBC à Londres.

Il a dit que John Lennon a raconté leurs débuts à Hambourg, en Allemagne, où ils vivaient dans une pauvreté relative et jouaient dans des clubs.

Image:

L’interview de Cordeiro avec les Beatles a fait de lui une célébrité à Hong Kong. Photo : AP



Cordeiro a déclaré que les quatre membres des Beatles lui avaient dédicacé une couverture de magazine.

“Cela vaut probablement une fortune”, a-t-il déclaré.

La diffusion de l’interview des Beatles à la radio de Hong Kong a fait de Cordeiro une célébrité.

Parmi les autres stars qu’il a interviewées, citons Sir Elton John et Tony Bennett.