Ray Allen, double champion de la NBA, visite l’Inde

La National Basketball Association (NBA) a annoncé vendredi que Ray Allen, double champion de la NBA et membre du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, se rendrait en Inde du vendredi 12 mai au mardi 16 mai dans le cadre des efforts continus de la ligue pour développer le jeu de basket-ball. dans le pays.

Allen se rendra d’abord à Mumbai, où il assistera à un match de cricket en direct du T20 et fera une apparition dans l’émission de cricket de JioCinema. Le 15 mai, Allen visitera la NBA Academy India, un centre d’entraînement de basket-ball d’élite qui a été soutenu les années précédentes par ACG pour les meilleurs espoirs de toute l’Inde et le premier du genre dans le pays, à Delhi National Capital Region (NCR), où il dirigera une clinique de basket-ball pour 50 étudiants des programmes de la NBA Basketball School en Inde et s’entraînera avec des espoirs de la NBA Academy India.

« Je suis ravi de faire ce voyage en Inde pour découvrir la culture sportive locale du pays », a déclaré Allen.

« La NBA a tellement contribué à la croissance du basket-ball en Inde, et j’ai hâte de jouer un rôle dans leurs efforts continus pour développer le jeu. »

Un tireur de 6’5 « , Allen a été repêché n ° 5 au total lors du repêchage de la NBA en 1996 et a remporté deux championnats de la NBA au cours de ses 18 ans de carrière, avec les Boston Celtics en 2008 et avec le Miami Heat en 2012. Le 10 fois NBA All-Star a pris sa retraite en tant que leader de tous les temps dans les buts sur le terrain à trois points avant que Stephen Curry des Golden State Warriors ne dépasse son record en 2021. Allen a été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2018 et a été nommé à l’équipe du 75e anniversaire de la NBA avant la saison 2021-22.

La NBA Basketball School et la NBA Academy India font partie des initiatives plus larges de développement du basket-ball de la NBA en Inde qui offrent aux joueurs une voie prévisible pour apprendre le jeu et maximiser leur potentiel. NBA Basketball School, un réseau de programmes de développement du basket-ball basés sur des frais de scolarité ouverts aux joueurs masculins et féminins de l’extérieur des États-Unis âgés de 6 à 18 ans, a été lancé en Inde en 2017. Il existe actuellement 40 programmes NBA Basketball School répartis sur 27 sites dans huit villes en Inde. . La NBA Academy India, qui a ouvert ses portes en 2017, a vu 20 participants masculins et féminins s’engager dans des écoles et des collèges juniors de la division I de la NCAA aux États-Unis ou signer des contrats professionnels.

Depuis 2006, plus de 35 joueurs actuels et anciens de la NBA et de la WNBA ont visité l’Inde avec la NBA, dont Harrison Barnes, Muggsy Bogues, Chris Bosh, Bruce Bowen, Corey Brewer, Swin Cash, Tamika Catchings, Seth Curry, Kevin Durant, Pau Gasol , Robert Horry, Dwight Howard, Briann January, Caris LeVert, Robin Lopez, Brook Lopez, Kevin Martin, Andre Miller, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Jason Richardson et Brian Shaw.