Rawda Radiance Vila / Bascule Studio

Zone: 850 m²

850 m²



Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Acico, Portes en aluminium : EKU53, BUHO, Peinture Jotun, Samsung GRP, Tima, Zero Sigma RAL No : 9010 par AlJazeera Paints



Architecte principal:



Hend Almatrouk, Gijo Paul George



Description textuelle fournie par les architectes. Rawda Radiance est une villa privée à Al Rawda, au Koweït. La villa recouverte de travertin occupe un terrain de 750 m² et équilibre l’intimité avec une vue filtrée sur la rue. La façade de la villa présente une composition de plâtre blanc, de revêtement en pierre et de persiennes stratégiquement placées, offrant de l’ombre et un répit face au soleil du désert du Koweït tout en ajoutant de l’élégance à l’extérieur du bâtiment.

La villa est surélevée sur un socle en travertin, un choix architectural qui prolonge sa présence dans le paysage. Ce socle continue de manière transparente au-delà des limites des espaces intérieurs pour inclure une piscine élégamment intégrée. Stratégiquement placée, la piscine est visible depuis tous les espaces publics de la maison, garantissant que les vues apaisantes sur l’eau constituent une toile de fond constante de la vie quotidienne. De plus, la piscine contribue au microclimat de la maison grâce au refroidissement par évaporation, qui abaisse la température ambiante. Le doux bruit de l’eau se déplaçant dans la piscine enrichit encore l’ambiance, cultivant une atmosphère zen dans toute la propriété.

Plan – Rez-de-chaussée

Le socle en travertin de la villa s’étend vers l’extérieur, sculptant des espaces interstitiels qui offrent différents degrés d’intimité en fonction de leur emplacement. Les espaces publics, tels que le salon et la salle à manger, s’ouvrent directement sur la piscine, tandis que les espaces privés bénéficient de leurs propres coins ouverts et isolés, garantissant intimité et isolement. Ces espaces interstitiels stratégiquement placés équilibrent l’ouverture communautaire et le retrait personnel, contribuant à une conception holistique qui maximise la fonctionnalité et l’efficacité spatiale.

Section

Au sein de la villa, les espaces intérieurs sont définis par une palette de matériaux subtile qui complète l’éthos minimaliste de son extérieur. Les murs en plâtre blanc et les sols en travertin dominent la scène, créant une toile sereine et lumineuse, avec une lumière naturelle abondante améliorant l’expérience spatiale. Ce sentiment d’ouverture est encore accentué par les accents de bois, qui introduisent chaleur et texture dans le décor minimaliste. Des éléments d’éclairage subtils sont stratégiquement placés pour mettre en valeur les détails architecturaux et créer une atmosphère accueillante, garantissant que les intérieurs de la villa dégagent une sensation de confort et d’élégance discrète.

Diagrammes

Les balcons soigneusement conçus au premier étage augmentent la lumière naturelle, la ventilation et les vues extérieures, tandis que la planification compacte optimise les espaces ouverts, créant un sentiment de légèreté et de liberté. Les espaces privés sont intentionnellement conçus avec des espaces extérieurs calmes, offrant aux résidents des espaces intimes pour se détendre en toute intimité, enrichissant ainsi la qualité globale de la villa.